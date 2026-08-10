La renovación del Parque Berrío ya supera el 64% de ejecución: así se ve su nuevo piso de mármol

La transformación del Parque Berrío, uno de los espacios públicos más representativos del Centro de Medellín, ya supera el 64 % de ejecución, según el balance más reciente entregado por la Alcaldía de Medellín. Las obras, que comenzaron el 23 de febrero de 2026, contemplan una renovación integral de este espacio después de más de tres décadas sin una intervención de gran calado. El proyecto cuenta con una inversión de $6.500 millones y busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad del parque. Hasta ahora, las obras se concentran en la etapa final de demolición de la plazoleta y los andenes. De acuerdo con el Distrito, ya fueron intervenidos más de 2.000 metros cuadrados. A esto se suma la instalación de 600 metros cuadrados de mármol Royal Veta, que hará parte del nuevo piso del parque. Este mármol es conocido por su durabilidad y se suele usar en exteriores y áreas de piscina por sus propiedades atérmicas, es decir, que no se calienta en exceso bajo el sol. También avanzan los trabajos para instalar nuevas redes hidrosanitarias, una de las intervenciones que no será visible una vez termine la obra, pero que resulta fundamental para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la infraestructura una vez esté renovada. “Continuamos con la recuperación de uno de los espacios públicos más emblemáticos del corazón de Medellín, con una intervención integral que renovará su infraestructura, modernizará las redes hidrosanitarias y ofrecerá un parque más seguro, accesible y sostenible para la ciudadanía”, señaló Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física.

Una obra que también busca recuperar la confianza

La renovación del Parque Berrío ha tenido una estrategia de acompañamiento. La Alcaldía asegura que mantiene conversaciones con comerciantes, residentes y otros actores del sector para atender sus inquietudes durante la ejecución del proyecto. Daniel Escobar, director de Gestión del Paisaje y Patrimonio de la Agencia APP, señaló que este acompañamiento busca que la transformación del espacio avance de manera articulada con quienes viven y trabajan en la zona. “Una obra no se construye únicamente con concreto; también se construye con confianza”, afirmó. Según informó la Alcaldía, como parte de este proceso también se realizó una visita conjunta con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Subsecretaría de Espacio Público y la Policía del cuadrante para revisar un punto identificado como crítico y definir acciones relacionadas con la seguridad del sector.

Así proyectan que quedará el Parque Berrío tras su renovación. Foto: cortesía.

¿Qué tendrá el nuevo Parque Berrío?

La intervención contempla la renovación de los pisos, la recuperación de las zonas verdes y la preservación de los árboles patrimoniales del parque. También se proyecta un nuevo sistema de alumbrado público para mejorar las condiciones de visibilidad, esperando que esto también refuerce la seguridad durante la noche. Además, se realizarán adecuaciones para hacer el espacio más accesible a las personas con movilidad diversa o reducida. La intervención también contempla sectores de la avenida Palacé, la avenida Boyacá y el área de influencia de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, con las respectivas autorizaciones del Ministerio de Cultura. Para este proyecto, los cinco módulos comerciales ubicados sobre Boyacá con Palacé fueron trasladados temporalmente durante las obras. Al finalizar, quedarán unificados sobre la avenida Boyacá. Lea más: Plaza Botero tendrá nueva cara: así son las obras con las que ya arrancó la Alcaldía

Una transformación después de décadas

El Parque Berrío llevaba más de 30 años sin una intervención de gran escala. La obra hace parte de una estrategia más amplia del Distrito para recuperar espacios públicos del Centro de Medellín. El Parque Berrío es el primer paso, pero también se contempla la intervención de la Plaza Botero, la carrera Palacé y el entorno de la estación Parque Berrío del Metro, todo enmarcado en la campaña Mi M2, que promueve la apropiación ciudadana y el cuidado del entorno urbano. Cuando comenzaron los trabajos, en febrero, el proyecto tenía una ejecución contemplada para durar aproximadamente seis meses. Ahora, con más del 64 % de avance, las obras entran en una etapa clave de cara a la entrega del espacio renovado. El Parque Berrío es uno de los lugares con mayor flujo peatonal del Centro de Medellín y concentra actividades comerciales, culturales y de transporte. Su transformación busca cambiar su infraestructura física y las condiciones en las que ciudadanos, comerciantes, trabajadores y visitantes utilizan diariamente este espacio.

“El Centro de la ciudad es el barrio de todos. Por acá pasan un millón y medio de personas al día. Estamos en su recuperación, que la necesita y, por supuesto, la seguridad hace parte de este proceso”, resumió el alcalde Federico Gutiérrez cuando anunció el inicio de las obras. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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