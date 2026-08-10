La renovación del Parque Berrío ya supera el 64% de ejecución: así se ve su nuevo piso de mármol

La transformación del Parque Berrío, uno de los espacios públicos más representativos del Centro de Medellín, ya supera el 64 % de ejecución, según el balance más reciente entregado por la Alcaldía de Medellín.
Las obras, que comenzaron el 23 de febrero de 2026, contemplan una renovación integral de este espacio después de más de tres décadas sin una intervención de gran calado. El proyecto cuenta con una inversión de $6.500 millones y busca mejorar las condiciones de movilidad, seguridad, accesibilidad y sostenibilidad del parque.
Hasta ahora, las obras se concentran en la etapa final de demolición de la plazoleta y los andenes. De acuerdo con el Distrito, ya fueron intervenidos más de 2.000 metros cuadrados. A esto se suma la instalación de 600 metros cuadrados de mármol Royal Veta, que hará parte del nuevo piso del parque.
Este mármol es conocido por su durabilidad y se suele usar en exteriores y áreas de piscina por sus propiedades atérmicas, es decir, que no se calienta en exceso bajo el sol.
También avanzan los trabajos para instalar nuevas redes hidrosanitarias, una de las intervenciones que no será visible una vez termine la obra, pero que resulta fundamental para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad de la infraestructura una vez esté renovada.
“Continuamos con la recuperación de uno de los espacios públicos más emblemáticos del corazón de Medellín, con una intervención integral que renovará su infraestructura, modernizará las redes hidrosanitarias y ofrecerá un parque más seguro, accesible y sostenible para la ciudadanía”, señaló Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física.