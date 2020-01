Cabildeo de Gobierno en favor de Minciencia aún no da frutos

Este miércoles, en Bogotá, hubo una reunión entre la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; la recién nombrada ministra de Ciencia, Mabel Torres, y cuatro miembros de la Comisión de Sabios.

El objetivo: el gobierno, según le confirmaron cinco fuentes a EL COLOMBIANO, buscó el respaldo público de la Misión al nombramiento de la ministra Torres.

Es decir, un pronunciamiento de quienes hicieron parte de la Misión de Sabios que operó entre febrero y diciembre del año pasado, equipo del cual también hizo parte Torres. Incluso, el presidente Iván Duque, entre las razones que le dio a Torres para su nombramiento, le dijo que le habían gustado sus posiciones durante las discusiones de la Misión y su trabajo con las comunidades del Chocó.

¿Por qué?

La pregunta que quedó en el aire es ¿por qué ese cabildeo desde la Vicepresidencia en favor de la ministra? La razón es clara. Torres ha estado en el ojo del huracán de la opinión pública por cuenta de un artículo publicado por el diario El Espectador el pasado fin de semana, en el que se mostró que la ministra utilizaba un hongo ganoderma (hongo utilizado en Asia, África y América Tropical), con la promesa de curar el cáncer, pero este no tiene sustento científico.

En esa entrevista, la ministra reconoció que 14 o 15 personas, luego de haber consumido la bebida derivada del hongo, son los pacientes en “los que se han revertido o han prolongado su calidad de vida”, según se puede leer en la entrevista que Torres le dio a El Espectador.

Le puede interesar: Mabel, la voz y el rostro del naciente Minciencia

Cuando habló con EL COLOMBIANO, en entrevista que fue publicada el 5 de enero pasado, se le indagó por los cuestionamientos del mundo científico por sus prácticas alrededor de la ancestralidad y alejadas de la ciencia, respondió que “la política de apropiación social, que será parte del insumo del Minciencia, fue un diálogo con sabedores ancestrales, creamos una mesa de expertos, y logramos articular y transversalizar el conocimiento ancestral”.

De igual manera, manifestó que este trabajo “nos permite tener relaciones armónicas entre los seres humanos y reconciliar las relaciones que estaban divorciadas por ese estatus que le damos a la ciencia y no valorar la ancestralidad. Lo ancestral no es ciencia, pero produce conocimiento”.

¿Hubo presión?

Volviendo a la reunión de este miércoles, este diario conoció que la Vicepresidencia sí les insistió a los miembros de la Misión para que respaldaran el nombramiento de la bióloga Torres; sin embargo, esto no fue posible. “Quedó muy claro que no habrá pronunciamiento alguno. No habrá apoyo de la Misión”, dijo una de las fuentes.

La pregunta también se le planteó a la Vicepresidencia, pero desde la oficina de prensa de Ramírez confirmaron que la reunión sí se dio, pero que “fue a puerta cerrada”.

Por su parte, la ministra Torres le respondió a este diario que fue “una reunión interna”. Cuando se le cuestionó si esta cita tenía como objetivo que la Misión respaldara su nombramiento, la ministra sostuvo que “la reunión la citó la Vicepresidencia para tratar temas sobre la construcción de la política de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), revisar cómo incorporar en la agenda de CTI en los planes de desarrollo departamentales”. Incluso, durante este jueves, la ministra estuvo en la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad).

“Empezamos a activar nuestra ruta de articular a los departamentos y apoyar en la construcción de una agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación con los departamentos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, un congresista le dijo a este diario que la reunión fue “tensa” y confirmó que el objetivo, tal cual se pudo establecer, sí estaba enfocado en el respaldo de la Misión hacia Torres.

Sin embargo, uno de los comisionados de la Misión que estuvo en la reunión le quiso bajar el perfil de la agenda del miércoles, y simplemente señaló que “el objetivo era informar de sus planes y aclarar los comentarios de prensa. En ningún momento se habló de un respaldo de la Misión” al nombramiento de Mabel Torres en el Ministerio.

Al indagar con las fuentes que confirmaron la reunión y su objetivo porqué no se pronunciaban abiertamente quienes asistieron a la cita, la respuesta es la misma: “Dicen que fue de carácter confidencial y por eso prefieren no hablar en detalle”.

Lea aquí: Minciencia en Medellín, apuesta que luce inviable

Al final, tras la reunión entre los miembros de la Misión, la vicepresidenta y la ministra, no hubo foto, lo que deja en el ambiente la duda sobre el apoyo de los científicos, pero como les dijo la vicepresidenta: el mandatario Iván Duque seguirá siendo autónomo en sus decisiones, y ya decidió que Mabel sea la ministra.

La ministra Torres, por su parte, se alista para tomar las riendas de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación, que empezará a operar oficialmente desde el próximo viernes, 24 de enero, con una sombra de quejas y polémicas alrededor de la primera jefe de este despacho y de la plata con la que arranca, que es de apenas $390 mil millones.