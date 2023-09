Una presunta cacería de brujas se habría desatado dentro del Ministerio de Salud. Un audio comprometedor y una carta de protesta al ministro Guillermo Jaramillo reflejan la situación que preocupa tanto a los sindicatos de esa entidad, como a técnicos y expertos en salud.

En el referido audio, se escucha la que sería la voz de Gonzalo Parra González, secretario General de ese ministerio. “El funcionario que no esté de acuerdo, que no se sienta cómodo, tiene toda la libertad de presentar una nota y decir: ‘renuncio a mi cargo, yo no me siento bien aquí, yo no me identifico con las políticas del actual gobierno’”, según se oye en el audio que compartió en sus redes el representante a la Cámara Andrés Forero.