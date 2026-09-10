Cancillería pide a tribunal aclarar uso de libretas de pasaporte tras suspensión de convenios

La suspensión provisional de dos convenios clave del nuevo modelo de pasaportes sigue generando interrogantes sobre cómo continuará la expedición del documento en el país. Por eso, la Cancillería le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar si se puede personalizar el inventario con el que ya se cuenta disponible.

La solicitud fue presentada dentro del plazo fijado por el alto tribunal, luego de la decisión que frenó temporalmente los convenios sobre los que se apoyaba el nuevo esquema de producción de pasaportes.

En el documento enviado al magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que actualmente existe un inventario de libretas de pasaporte que ya fueron adquiridas y que, para poder ser entregadas a los ciudadanos, necesitan ser personalizadas con la información suministrada por los usuarios.

Por esa razón, la entidad pidió precisar si la Imprenta Nacional está autorizada para adelantar ese proceso pese a la suspensión decretada por el tribunal, según un documento conocido por Caracol Radio.

La Cancillería también recordó que el Gobierno cuenta con un periodo de transición de tres meses para garantizar la continuidad del servicio mientras se adelanta un nuevo proceso contractual.

Sin embargo, advirtió que para cumplir con ese objetivo necesita certeza jurídica sobre el uso de las libretas disponibles.

En la carta, firmada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna de la Cancillería, Andrés Darío Sarmiento, se solicita que la decisión judicial contemple expresamente la utilización de ese material ya existente.

Según la entidad, esto permitiría asegurar la prestación continua e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes mientras se define el futuro del proceso contractual que quedó en entredicho tras la decisión adoptada el pasado 2 de septiembre.