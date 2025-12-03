x

Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España. ¿Qué otros operativos se han hecho en ese país?

En los últimos años se han presentado varias capturas de sus delegados en ese país europeo.

    “Mono Gerly” fue detenido en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol y se espera que sea deportado a Colombia. FOTO: CORTESÍA POLICÍA DE ESPAÑA.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

03 de diciembre de 2025
La detención de un presunto fugitivo del ELN que tenía la fachada de comerciante en Madrid, España, puso de nuevo la lupa sobre las redes del grupo terrorista en ese país europeo.

La Policía española indicó este miércoles que se trata de un hombre apodado “Mono Gerly”, cuya identidad reservó, quien desde 2004 integró el Frente de Guerra Oriental.

Al parecer llegó el pasado octubre a Madrid, en compañía de su cónyuge, y montó un establecimiento comercial en el centro. Su residencia no era fija, pues según el seguimiento que le hicieron, cambiaba constantemente de ubicación.

“El fugitivo, alias ‘Mono Gerly’, ha sido detenido por realizar presuntamente actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo”, reportó la Policía de España.

Su función en el ELN era “la realización de actividades de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, a través de empresas fantasma, corresponsales bancarios y casas de cambio de moneda”, añadió.

Esta no es la primera operación contra las redes del ELN en España. En 2019, también en Madrid, fue desmantelado un centro de propaganda terrorista que funcionaba en la sede de una ONG.

En ese sitio, donde fue capturado un sospechoso, se administraban la página web clandestina “ELN Voces” y otros portales que publicaban información del grupo.

El 2021 fue detenido en la ciudad de Alicante, por segunda ocasión, Luis Jhon Castro Ramírez (“el Zarco”), un reinsertado del ELN solicitado por un tribunal en Colombia. Se le investigaba por haber participado en cinco casos de falsos positivos, de víctimas que reclutó para entregarlas a militares corruptos del Ejército.

En 2022, en la ciudad de Bilbao, cayó un traficante de drogas que trabajaba para la organización y era solicitado en extradición por EE. UU.

“Desde febrero de 2020 hasta marzo de 2021 participó en la fabricación y transporte de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. En uno de los envíos llegó a transportar 57 kilos (...). Coordinó otros envíos, utilizando aeronaves y embarcaciones con dobles fondos para ocultar la droga”, reportaron los españoles en ese momento.

