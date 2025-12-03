Clásico paisa 342: Un solo resultado sirve a Nacional y DIM para seguir soñando con la final de Liga

El clásico 342 que disputarán este jueves Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot tiene título de película: Vencer o Morir. A esta realidad se enfrentan los dos equipos antioqueños en la quinta fecha del cuadrangular B de las semifinales de la Liga BetPlay-2 2025. Ante la ventaja que les tomó Junior —líder con 8 puntos, tres más que Nacional y América, y seis por encima del DIM—, a verdolagas y rojos solo les queda como opción la victoria en el duelo de las 6:30 p.m. para mantener la esperanza de clasificar a la final hasta la última fecha. Los Diablos Rojos de Cali visitarán después de las 8:35 p.m. a Junior en Barranquilla. Además de la lucha por un lugar en la definición del título, Nacional y Medellín requieren los tres puntos para aspirar a un tiquete a la Copa Libertadores de 2026 mediante la reclasificación. En el acumulado del año, el Tolima lidera con 92 puntos, seguido por el Equipo del Pueblo (DIM) con 89 y el Rey de Copas (Nacional) con 85. En los cinco enfrentamientos recientes por Liga, todos disputados en este 2025, hubo cuatro empates (0-0 el 23 de noviembre, 3-3 el 7 de septiembre, 1-1 el 4 de mayo y 23 de marzo) y una victoria verdolaga por amplio marcador (5-2 el 26 de octubre).

Alejandro Restrepo estará de nuevo en el banco del DIM. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

Datos estadísticos que sorprenden

La Dimayor (Opta Facts) ofrece dos datos clave sobre el historial entre los equipos: El Medellín lleva siete partidos sin perder ante Nacional en cuadrangulares de Primera División, con tres triunfos y cuatro empates en su haber. La última vez que el cuadro verde se llevó la victoria ante el DIM en esta etapa fue en junio de 2005 (2-1, de local).

Por otro lado, Nacional no perdió en sus dos partidos como local hasta el momento en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II – 2025, sumando una victoria y un empate. La última vez que logró terminar esta etapa sin caer en casa fue cuando salió campeón (Finalización 2024, con dos victorias y un empate). Lea también: La lógica vs. la ilusión: Nacional necesita ganar todo y rezar por un tropiezo de Junior Nacional oficiará de local en el choque de este jueves, que será dirigido por el árbitro antioqueño Wilmar Roldán, quien se recuperó de una lesión. Además, la Asociación de Barras (Ubanal) cumplirá 35 años de vida jurídica. Pero más que las simples cifras, en este encuentro deportivo, como es tradicional, se juega el honor y la posibilidad de mantener la esperanza de salvar la temporada.

¿Quiénes regresan a los equipos?