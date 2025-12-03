Clásico paisa 342: Un solo resultado sirve a Nacional y DIM para seguir soñando con la final de Liga

El clásico 342 que disputarán este jueves Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot tiene título de película: Vencer o Morir. A esta realidad se enfrentan los dos equipos antioqueños en la quinta fecha del cuadrangular B de las semifinales de la Liga BetPlay-2 2025.
Ante la ventaja que les tomó Junior —líder con 8 puntos, tres más que Nacional y América, y seis por encima del DIM—, a verdolagas y rojos solo les queda como opción la victoria en el duelo de las 6:30 p.m. para mantener la esperanza de clasificar a la final hasta la última fecha. Los Diablos Rojos de Cali visitarán después de las 8:35 p.m. a Junior en Barranquilla.
Además de la lucha por un lugar en la definición del título, Nacional y Medellín requieren los tres puntos para aspirar a un tiquete a la Copa Libertadores de 2026 mediante la reclasificación. En el acumulado del año, el Tolima lidera con 92 puntos, seguido por el Equipo del Pueblo (DIM) con 89 y el Rey de Copas (Nacional) con 85.
En los cinco enfrentamientos recientes por Liga, todos disputados en este 2025, hubo cuatro empates (0-0 el 23 de noviembre, 3-3 el 7 de septiembre, 1-1 el 4 de mayo y 23 de marzo) y una victoria verdolaga por amplio marcador (5-2 el 26 de octubre).