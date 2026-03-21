Periodistas reaccionan a denuncias de presunto acoso sexual en Caracol TV: “muchas no fuimos escuchadas”

El pronunciamiento de Caracol Televisión sobre la activación de protocolos internos para investigar denuncias de acoso sexual desató una ola de reacciones entre periodistas que han trabajado en el canal, quienes aseguran que este tipo de situaciones no son recientes y que durante años muchas voces no fueron escuchadas.
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En su comunicado, la compañía informó que activó de manera inmediata los mecanismos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de casos. Además, indicó que adelanta las indagaciones correspondientes garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto por todas las partes involucradas.
El canal también señaló que prioriza la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar decisiones en el menor tiempo posible. Asimismo, reiteró su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso.