“David da Vinci”, el niño prodigio con coeficiente intelectual superior al de Einstein: “Los genios ya están en la tumba”

“Los genios ya están en la tumba y, si son genios, es porque hicieron cosas geniales”, dijo con modestia Edgar David Camacho, un niño prodigio de apenas 10 años, cuyo coeficiente intelectual es de 162, muy por encima del mínimo de 130 que fija la Organización Mundial de la Salud (OMS) para catalogar a una persona como superdotada. A él no le gusta ser comparado con Albert Einstein ni con Stephen Hawking, pues considera que todavía le falta mucho para llegar al nivel de estos científicos que contribuyeron de gran manera a la ciencia.

David solo espera construir su propio camino y dedicarse a lo que realmente le apasione. “Yo tengo 10 años y apenas estoy empezando. Quizá sea un genio cuando tenga 70 años, pero cuando ya haya hecho cosas geniales en la vida, ¿no?”, expresó a BBC Mundo. Aunque respeta la posición que aún ocupan Einstein y Hawking, este niño de Querétaro sí tiene a una persona que lo inspira en gran medida: Leonardo da Vinci.

A diferencia de otros científicos, el italiano era un polímata que combinaba ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, arte y humanidades, disciplinas que le atraen a David, siendo un niño de lentes y bien vestido que prefiere que lo llamen “David Da Vinci”. Entérese: Ahora 85 segundos nos separan del Apocalipsis, según el Reloj del Juicio Final, ¿qué lo aceleró? El medio citado aseguró que el menor ya ha participado en numerosas conferencias y fue seleccionado para ir a la sede de la NASA en Houston con la finalidad de participar en el programa de entrenamiento espacial. Él siente una fascinación por el espacio y los cohetes de SpaceX, la compañía que dirige el magnate tecnológico Elon Musk, a quien ve como una persona que combina los negocios con las humanidades, lo que para David es una destreza que admira.