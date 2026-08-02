La delantera colombiana Mariana Silva da el salto al Madrid CFF en España

La atacante bogotana Mariana Silva Romero, de 18 años, fue anunciada como nuevo refuerzo del Madrid CFF para la temporada 2026-2027. La futbolista llega al club español después de consolidarse en Independiente Santa Fe y tras sus procesos con las selecciones juveniles de Colombia. Mariana Silva, nacida el 21 de agosto de 2007 en Bogotá, deja el equipo capitalino colombiano luego de tres temporadas en las que sumó más de una treintena de apariciones oficiales. Su llegada a España representa su primera experiencia en el fútbol europeo y un nuevo paso en la carrera de una jugadora que ha sido considerada una de las jóvenes promesas del fútbol femenino nacional. Entérese: Linda Caicedo, protagonista de la campaña de nueva indumentaria del Real Madrid, ¿le gusta el nuevo color?

La delantera comenzó su recorrido en las divisiones juveniles de Santa Fe y previamente pasó por Gol Star, una escuela reconocida por la formación de futbolistas. Con el conjunto cardenal fue ganando espacio hasta convertirse en una alternativa frecuente en el ataque. En la Liga Femenina BetPlay, Silva tuvo su primera participación profesional en 2024, cuando disputó ocho partidos. Un año después alcanzó mayor protagonismo: jugó 19 encuentros, marcó dos goles y aportó dos asistencias. En la temporada 2026 acumulaba nueve partidos ligueros, con un gol y dos asistencias. Le puede interesar: Murió Hernando ‘Mono’ Tovar, ídolo de Santa Fe y último testigo de la hazaña de Colombia en el Mundial de Chile 1962

En su registro más reciente con Santa Fe, la atacante sumó seis partidos, cinco de ellos como titular, 422 minutos disputados, un gol y dos asistencias. Su aporte ofensivo se ha destacado más por la generación de juego y la capacidad para asistir a sus compañeras que por su volumen goleador. Además de su recorrido en clubes, Mariana Silva ha hecho parte de procesos de la Selección Colombia Sub-17 y Sub-20. Con la categoría Sub-20 registra ocho partidos, siete como titular, 648 minutos y tres asistencias, mientras que con la Sub-17 tuvo una participación.

Madrid CFF, el club español que apuesta por jóvenes talentos

El destino de Silva será el Madrid CFF, un club independiente de la capital española que compite en la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino en España. Aunque comparte ciudad y colores similares, no tiene relación institucional con el Real Madrid Femenino. Fundado en 2010, el Madrid CFF se ha caracterizado por desarrollar futbolistas jóvenes y combinar talento nacional e internacional. Su modelo deportivo lo ha convertido en una plataforma para jugadoras que buscan crecer en una de las ligas femeninas más competitivas de Europa.

Para la temporada 2026-2027, el equipo español también anunció incorporaciones como las de la francesa Romane Lejeune y la neozelandesa Kate Taylor en defensa, además de la española Ana González, la brasileña Débora Bebê y la danesa Emilie Holt para fortalecer el mediocampo.