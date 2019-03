Cárcel para exfiscal de la JEP y cuatro cómplices

Aunque en la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos la Fiscalía afirmó que en la grabación lograda por un agente encubierto evidenció que el entonces fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, acordó el supuesto envío de 120 kilos de estupefacientes a una discoteca ubicada en Roma. A pesar de esto, durante la imputación de cargos el ente acusador no se refirió al supuesto delito de narcotráfico por lo que Carlos Bermeo no fue vinculado con esa acción punible. A esto se le suma la declaración del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró no hay ninguna prueba que vincule a Jesús Santrich en este caso.