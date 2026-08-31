Grabaciones enredan al gobernador Carlos Amaya con el entorno de esmeraldero asesinado: esto se sabe

Unos videos y audios son la prueba de los vínculos que tuvo el esmeraldero Juan Sebastián Aguilar, conocido como ‘Pedro Pechuga’, con altos funcionarios del Estado y del gobierno de Gustavo Petro antes de ser asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024.
Entre el material revelado por Noticias Caracol hay una grabación en la que dos hombres señalan al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, como cercano al esmeraldero, y afirman que existió un plan para lograr influencia dentro de la Presidencia de la República a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz.
La conversación fue registrada en agosto de 2025, durante un desayuno al que asistieron Eduard Rincón, alias Boyaco Sinaloa, un esmeraldero que negoció con Estados Unidos sus deudas por narcotráfico y que hoy es investigado por la Fiscalía por presuntas alianzas con el Clan del Golfo, y Javier Grajales, entonces integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la excongresista María José Pizarro.
El encuentro había sido convocado por los entonces jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía.