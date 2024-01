“No hable conmigo usted, no me importa nada”, grita Moreno a otra de las empleadas, quien le ruega que la deje salir.

En diálogo con Noticias Caracol, una de las afectadas aseguró: “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión, y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, me tuvo encerrada”.

“Él se para y me grita que yo hable, y yo le digo ‘pero qué le digo’, y se para y me pega un puño. Yo le digo que no me pegue y él me dice que ‘si quiere le pego dos puños más’”, describió la denunciante.