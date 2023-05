En video quedó registrado el momento en el que Carolina Ortiz, excongresita y candidata a la Alcaldía de Cali, fue víctima de violencia machista en una calle de la capital vallecaucana, mientras entregaba volantes sobre su campaña política, imágenes que fueron tomando bastante fuerza en redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios a favor y en contra de la mujer.

Un hombre que iba de copiloto en un carro blanco le gritó, “vaya pa’ la casa, mija. Eso es lo que debe hacer, la mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte para que la gobierne”, para después tirarle agua, hecho que dejó completamente perpleja a Ortiz y sólo consiguió reaccionar con risa, motivo por el que algunos internautas han dudado sobre la veracidad del video y se han atrevido a señalar que se trataría de un montaje.

Declaraciones que Carolina Ortiz rechazó en entrevista para Blu Radio y sobre las que llamó la atención, explicando que por ese tipo de comentarios “es que las mujeres no denuncian, y ahora yo he tenido que salir a dar explicaciones (...) entonces lo que yo les digo es que por favor nos unamos en torno a respetar a las mujeres y eso no se logra si yo tengo que salir a responder que por qué estaba sola, que por qué me río”.