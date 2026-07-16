Mujer dio a luz en el andén de una clínica de Cartagena tras no ser admitida

Una mujer adolorida, en plena labor de parto, estuvo varios minutos parada justo frente a la Clínica Crecer de Cartagena esperando a que algún funcionario de salud la atendiera. Sin embargo, lo que recibió fue un rechazo administrativo que la obligó a parir en la calle, en la suciedad y vulnerabilidad del asfalto.
La identidad de la mujer y su bebé se resguardarán para proteger su dignidad y seguridad, pero su caso generó indignación tanto en la opinión pública como en los altos cargos del Estado local y nacional. Y es que, en medio de la espera, el trabajo de parto comenzó, por lo que tuvo que ser recostada en el suelo y atendida allí por sus allegados.
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pronunció al respecto. “Recibo reporte de una mamá que al parecer no fue admitida en la Clínica Crecer y que dio a luz afuera de las instalaciones, en la calle, en el suelo. Situación inadmisible que rechazo rotundamente y que no tiene ninguna justificación”, dijo.