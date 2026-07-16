Grave daño en el metro: ya se sabe cuándo se restablecería servicio de la Línea A en el sur del Valle de Aburrá

Un daño en una catenaria, la cual abastece de energía al metro entre las estaciones Aguacatala y La Estrella, obligó a la suspensión del sistema en la línea A de manera indefinida. La gravedad de la situación llevó a que se implementara la contingencia de buses con el Área Metropolitana. Se espera que sobre el mediodía se restablezca la operación, dependiendo del avance de los trabajos.

La emergencia se registró a las 6:48 de la mañana de este jueves a la altura de la estación Envigado y hasta el momento el sistema está operando entre las estaciones Niquía y Poblado, por lo que se les recomienda a los usuarios reprogramar sus recorridos.

“Con el fin de facilitar la movilidad de las personas, se activó el plan de continuidad con el Área Metropolitana que permite a los buses llegar a las estaciones afectadas. Estamos evaluando la novedad para estimar el tiempo de atención y restablecimiento del servicio”, indicaron desde la empresa de transporte masivo.

Por esta situación no están en servicio las estaciones Aguacatala, Ayurá, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella. Los usuarios de estas estaciones para dirigirse hacia sus trabajos o sitios de estudio deben buscar medios alternos de transporte, situación que ha colapsado la movilidad en esta parte del Valle de Aburrá.

Sobre las 7:30 de la mañana de este jueves, personal del Metro de Medellín se encontraba en la zona donde ocurrió el daño para hacer las evaluaciones correspondientes y tomar las decisiones para que el mantenimiento se realice en el menor tiempo posible, con el fin de restablecer el servicio este mismo jueves.

La afectación se habría presentado justo en el momento que uno de los trenes se movilizaba por este punto, provocando el daño eléctrico, el cual está siendo reparado a esta hora por el personal del Metro de Medellín.

Sobre las 8:30 de la mañana, la entidad emitió un pronunciamiento en el que indicó: “En este momento, nuestro equipo técnico trabaja en el sitio de la novedad presentada en la catenaria para restablecer el servicio de la línea A. De acuerdo con la evaluación preliminar, esperamos restablecer la operación después del mediodía de hoy”.

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