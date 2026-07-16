Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella y le regalaron camiseta de Colombia

La relación pública entre el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y los futbolistas Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado volvió a generar conversación en redes sociales. Esta vez, ambos jugadores visitaron la residencia del mandatario, donde compartieron con él y su familia y le entregaron una camiseta de la Selección Colombia, al parecer firmada por varios integrantes del plantel nacional.
El encuentro fue revelado por el propio De la Espriella a través de un video publicado en sus redes sociales el 15 de julio. En las imágenes se observa a los dos referentes de la Selección Colombia saludando al presidente electo, compartiendo con sus hijos e intercambiando momentos de cercanía con su esposa.