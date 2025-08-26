Entre lo probado y lo descartado: ¿Qué pruebas desechó y cuáles tuvo en cuenta el CNE en sanción contra campaña Petro?

Este martes se conoció la ponencia final con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluye que la campaña del hoy presidente Gustavo Petro presuntamente violó los topes en más de $3.500. Por ello, la autoridad electoral sancionará administrativamente al entonces gerente de campaña, Ricardo Roa –hoy presidente de Ecopetrol–, así como a Lucy Aydee Mogollón (tesorera), María Lucy Soto (auditora) y a los movimientos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

En la investigación se ratificó que, al parecer, hubo irregularidades y omisiones en aportes del Polo Democrático, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la USO (Unión Sindical Obrera). Sin embargo, no se evidenció algún tipo de ilegalidad frente a los vuelos efectuados en la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS). Lea también: Se mueve investigación contra la campaña de Petro: Procuraduría pide investigación a Ricardo Roa por presunta violación de topes Concretamente, se determinó que, durante primera vuelta, hubo una omisión en el aporte realizado por Fecode por valor de $500 millones. A ello se suma la omisión en el reporte de pagos a testigos electorales por $931’290.000 y otra omisión de dineros de la USO por $121’544.000. Es decir, en primera vuelta de las elecciones de 2022 el monto de las fuentes prohibidas ascendió a $1.552 millones. Además, se concluyó que se omitió también reportar $500 millones que aportó el Polo, propaganda electoral contratada por Caracol Televisión por $356’102.872 y un aprovisionamiento desde la campaña al Senado del Pacto Histórico en 2022 por $202’471.371. En total, durante primera vuelta, se evidencia que no se reportaron gastos por el orden de $2.459 millones.

Por otro lado, en segunda vuelta se determinó que hubo financiación prohibida frente al pago de testigos electorales por parte de Ingel Media ($177’680.000) y aportes realizados por la USO ($379’019.511), es decir, el total del monto de fuentes prohibidas ascendió a $556’699.511.

Frente a la superación de los topes de campaña previsto para segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral advirtió por omisiones en los pagos a testigos electorales ($177’680.000), pagos realizados por Colombia Humana ($530’579.983) y aportes de la USO ($379’019.511). En total, la omisión de reporte de gastos sería de $1.087’279.494. Le puede interesar: Petro no es el primero: estas han sido las campañas que ha investigado el CNE Por todo esto, el CNE multaría a los investigados a pagar el 7,97% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la campaña de primera vuelta, es decir, $2.252 millones. Todo ello, por la recepción de aportes provenientes de fuentes de financiación prohibidas.