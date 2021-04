En efecto, el periodista Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez , excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve , testigo clave en este caso, pidieron ser considerados como víctimas dentro del proceso, una discusión que se tomó toda la jornada y que quedó pendiente para el próximo 9 de abril, a las 8:00 a.m, fecha que estipuló la juez para anunciar su decisión.

Pese a que se esperaba poder escuchar los argumentos con los que la Fiscalía justifica su petición de preclusión en el caso del expresidente Uribe, quien está siendo investigado por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, dicho objetivo no fue posible porque la juez Carmen Helena Ortiz, encargada del caso, tuvo que concentrarse en dos nuevas solicitudes.

Lo dicho en la audiencia

Durán y el delegado del Ministerio Público para esta audiencia, Jorge Enrique Sanjuan, concluyeron que ambos casos podrían ser sujetos de investigaciones, pero que deberían ser llevadas aparte y no en este expediente, un punto que fue apoyado por el abogado del exsenador Uribe, Jaime Granados , quien también se opuso a que fueran reconocidos bajo esa figura jurídica.

Así mismo, el fiscal Gabriel J aimes Durán, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte y quien tenía en su despacho el expediente Uribe que pidió precluir, añadió que los argumentos del abogado podrían ubicar a la mujer como testigo, pero no como víctima.

Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría se opusieron a que Gómez y Guillén sean declarados como víctimas en el caso Uribe, pues, según argumentaron, no cumplen con los requisitos para que así sean declarados.

Por eso, Del Río insistió en que, dado que La Veranera le pertenecería a Gómez, y no a Monsalve, también habría existido un daño sobre el patrimonio para la mujer que ahora reclama su posición como víctima dentro del caso.

La diligencia, que empezó ayer a eso de las 9:15 a.m, con más de una hora de retraso, transcurrió con lentitud entre las fallas técnicas de la virtualidad, los pedidos de palabra de las partes y la demora para enviar documentos, vía correo electrónico, por parte de abogados y el ente investigador.

¿Qué sigue en el caso?

En vista de que tanto la decisión de la condición de víctimas como la de la preclusión del caso pueden ser apelados, al caso Uribe aún le falta un largo trayecto por recorrer antes de que se tengan sentencias definitivas, según describió Álvarez.

“El caso, por ahora, está en una etapa inicial donde se está terminando de formalizar quiénes pueden intervenir allí y quiénes no. Mientras que no se defina eso no se puede entrar al debate de fondo, que son los argumentos de la Fiscalía”, agregó el abogado Álvarez, quien también explicó que, dada la importancia que le da la Ley 906 de 2004 a las víctimas, el proceso podría suspenderse mientras se define si Gómez y Guillén son aceptados como tal.

Por último, se sabe que, pese a que el fiscal Jaimes aún no ha ofrecido mayores detalles sobre la justificación de la preclusión, uno de los puntos a objetar será el argumento de una prueba recolectada de manera ilegal. En ese mismo sentido, fuentes oficiales le confirmaron a este diario que el Ministerio Público se uniría a la petición de precluir el caso de Álvaro Uribe Vélez