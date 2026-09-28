“No existe interés en construir coaliciones”: uribismo dice que se “cansó” de los ataques de Enrique Gómez

El Centro Democrático expidió este lunes un comunicado en el que marcó distancia del senador Enrique Gómez y dejó cerrada la puerta a nuevas coaliciones con sectores que, según la colectividad, han mantenido una actitud de descalificación y división política.
“El Centro Democrático se cansó de las constantes descalificaciones y la actitud displicente”, señaló el partido, que además sostuvo que “no existe interés alguno en construir coaliciones” con quienes, desde su perspectiva, insisten en dividir a los colombianos entre buenos y malos.