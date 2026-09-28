No solo Martha Peralta y Euclides Torres: otros “pesos pesados” a los que EE. UU. revocó la visa

Estados Unidos revocó las visas del empresario Euclides Torres y de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta Epieyú. Pero son solo dos de varios nombres que incluyen altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A estos, los norteamericanos los acusan de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. Cabe recordar que Torres está presuntamente implicado con la financiación irregular de la campaña Petro 2022, mientras Peralta tiene un proceso abierto ante la Justicia por su presunta participación en la corrupción de la UNGRD. Le puede interesar: EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres

La alianza Escudo de las Américas y la política del Departamento de Estado

Las medidas llegan en un contexto de acercamiento entre el gobierno de Abelardo de la Espriella y la administración Trump, tras una semana en la que el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el norteamericano en el marco del Escudo de las Américas. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en esa alianza del Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado. “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos. Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, dijo el comunicado. Le puede interesar: La lista ampliada de los 29 políticos denunciados por De la Espriella que harían parte de red de compra de votos para favorecer a Cepeda “Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, añadió. El gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente. Ecuador, con Daniel Noboa, es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora, Keiko Fujimori, tras otra reñida campaña. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

Los sancionados en Bolivia, Ecuador y Perú

Por todo lo anterior, los sancionados no solo son Torres y Peralta. Entre los sancionados en Bolivia está el fiscal general, Roger Mariaca, nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general, fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. “Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. También fueron sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales.

Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte. El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud. Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. No se saben sus nombres, ya que el Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes