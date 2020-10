El uso del Esmad estaría determinado por la Policía y no por los alcaldes, como funciona en la actualidad; los uniformados no portarían armas de fuego; y quienes convocan movilizaciones estarían obligados a tener una póliza de seguro de responsabilidad extra contractual, por si se presentan desmanes. Además, los que participan en las marchas no podrían portar pinturas ni capuchas u otros elementos que impidan su identificación.

Estos son los cinco puntos claves, pero a la vez más polémicos, del borrador...