¿Para qué sirvió invertir más de $20.000 millones y montar una mesa de paz con el Clan del Golfo en Medio Oriente?

Con la resolución presidencial que revocó las designaciones de los negociadores de paz con el Clan del Golfo, quedaron en ascuas las comunidades de cuatro departamentos, cuatro países observadores y un monto cercano a los $20.000 millones que el Estado había invertido en esas conversaciones fallidas.

El presidente Abelardo de la Espriella le puso esta semana el punto final a los diálogos sociojurídicos con ese cartel narcotraficante, cuya sede era la lejana ciudad de Doha, en Catar.

Los acercamientos preliminares entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo comenzaron en 2022 y tuvieron una segunda fase en julio de 2024, con una resolución oficial que autorizó las conversaciones.

La mesa de paz se concretó en septiembre de 2025, con los cataríes como anfitriones y representantes de España, Suiza y Noruega, en calidad de mediadores.

Aunque nunca se logró tramitar un cese el fuego en dicho espacio, sí alcanzó a producir dos ciclos de conversaciones, en los cuales ambas partes llegaron a unos acuerdos preliminares.

Uno de ellos fue la creación de tres zonas de ubicación temporal (ZUT) para concentrar a los combatientes, con miras a un eventual desarme. Los lugares seleccionados estaban en los municipios chocoanos de Unguía y Belén de Bajirá, y en Tierralta (Córdoba).