Por ello, llamó la atención además por los riesgos que se ciernen sobre las elecciones regionales de octubre próximo. “Los grupos armados no pueden seguir ganando terreno, no pueden continuar imponiendo ‘su ley’; mucho menos, arrodillar al Estado. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, explicó.