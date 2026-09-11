“A pesar de su abuso de poder y corrupción”, Claudia López se acomoda para ir con Petro en las elecciones de 2027

“A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el Gobierno, no son extremos ideológicos equivalentes, ni visiones del país equivalentes, ni formas del país equivalentes. Tenemos al frente a una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista”. Esta es una de las frases de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, para explicar sus nuevos acercamientos con el expresidente Gustavo Petro.
López se pronunció en sus redes sociales luego de que se conociera una reunión cuyo propósito habría sido concretar una alianza de cara a las elecciones regionales de 2027. “Con sus aciertos y errores, la campaña de 2026 ya pasó”, dijo la exmandataria local.
Petro, ahora jefe absoluto del Pacto Histórico, escribió en un trino en su cuenta de X que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”.
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En la fotografía se le ve a Petro abrazado a la también excandidata presidencial en lo que parece ser la sala de una casa, con un cuadro grande en óleo sobre lienzo de fondo.