10 claves para entender los resultados de las elecciones: “ganó la democracia en Colombia”

Este domingo 8 de marzo, como lo dijo el registrador nacional Hernán Penagos al momento de cerrar las urnas, “triunfó la democracia en Colombia”. Parece un lugar común o una frase sin fondo, pero en el contexto de las actuales elecciones tiene una carga profunda y resume lo que sucedió en las últimas horas. Ganó la democracia frente a la narrativa de fraude que el presidente Gustavo Petro difundió antes, durante y después de los comicios.
El jefe de Estado volvió a insistir sin pruebas en sus teorías de robo a las elecciones, todas desmentidas por quienes en EL COLOMBIANO hemos llamado “los guardianes de la democracia”; son cinco cabezas de entes de control y organismos que hicieron que estas elecciones de Senado, Cámara y consultas presidenciales pudieran realizarse con garantías para todos.
Ellos son el registrador Penagos, el procurador Gregorio Eljach, la defensora del Pueblo Iris Marín, el presidente del Consejo Nacional Electoral Cristian Quiroz y la directora de la Mesa de Observación Electoral, Alejandra Barrios.