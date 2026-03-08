Elecciones a la Cámara en Antioquia: Centro Democrático, el Pacto y Creemos lideran la votación

El Centro Democrático (678.173 votos), el Pacto Histórico (356.238 votos) y el movimiento Creemos (258.650 votos) lideran la votación a la Cámara de Representantes en Antioquia informadas el 91,2% de las mesas.

Luego sigue el Partido Liberal (198.287), el Partido Conservador (185.666), la coalición de Cambio Radical y la U (105.646) y la coalición Ahora Colombia (91.146).

En el tarjetón de hoy están inscritos 173 aspirantes a las 17 curules que Antioquia tiene en la Cámara de Representantes, distribuidos en 11 listas.

De los 17 representantes actuales, solo 8 buscan la reelección, lo que garantiza que más de la mitad de la bancada antioqueña será nueva en la próxima legislatura.

Con el 85% de mesas informadas van 2.227.191 votos en el departamento: 95% son válidos y el 4,4% fueron en blanco.