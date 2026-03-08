x

Elecciones a la Cámara en Antioquia: Centro Democrático, el Pacto y Creemos lideran la votación

Más de 170 candidatos se disputan las 17 curules que tiene el departamento en la Cámara de Representantes. Votación total supera los 2,2 millones de votos.

    En el tarjetón de están inscritos 173 aspirantes a las 17 curules que Antioquia tiene en la Cámara de Representantes, distribuidos en 11 listas. FOTO: EL COLOMBIANO
hace 3 horas
bookmark

El Centro Democrático (678.173 votos), el Pacto Histórico (356.238 votos) y el movimiento Creemos (258.650 votos) lideran la votación a la Cámara de Representantes en Antioquia informadas el 91,2% de las mesas.

Luego sigue el Partido Liberal (198.287), el Partido Conservador (185.666), la coalición de Cambio Radical y la U (105.646) y la coalición Ahora Colombia (91.146).

En el tarjetón de hoy están inscritos 173 aspirantes a las 17 curules que Antioquia tiene en la Cámara de Representantes, distribuidos en 11 listas.

De los 17 representantes actuales, solo 8 buscan la reelección, lo que garantiza que más de la mitad de la bancada antioqueña será nueva en la próxima legislatura.

Con el 85% de mesas informadas van 2.227.191 votos en el departamento: 95% son válidos y el 4,4% fueron en blanco.

¿Quiénes son los candidatos más votados a la Cámara en Antioquia?

En el Centro Democrático (alcanzaría 7 curules)

Andrés Guerra: 104.216

Gregorio Orjuela: 84.020

Melisa Orrego Eusse: 58.228

Óscar Darío Pérez: 47.979

Ana Ligia Mora: 39.615
Juan David Zuluaga: 35.628

Jhon Jairo Berrío: 34.869
Federico Hoyos: 24.452

En el Pacto Histórico (alcanzaría 3 curules), que tiene lista cerrada, los cinco primeros en la lista son: Hernán Muriel, Luz Verónica Estrada, Alejandro Toro, Luisa Fernanda Giraldo y Gabriel Jaime Urrego.

En el movimiento Creemos (alcanzaría 2 curules):

Luis Guillermo Patiño: 62.760

Simón Molina: 58.914

Germán Hoyos: 28.856

José Miguel Zuluaga: 28.644

En el Partido Liberal (alcanzaría 2 curules):

Camilo Andrés Gómez: 65.907

Diver Ney Franco: 53.481

Luis Carlos Ochoa: 28.813

Néstor David Restrepo: 23.806

En el Partido Conservador (alcanzaría 2 curules):

Jaime Cano: 59.392

Luis Miguel López: 42.918

Juan Camilo Callejas: 22.880

Nicolás Albeiro Echeverry: 21.917

En la Coalición de Cambio Radical y La U (alcanzaría 1 curul):

Nataly Vélez: 26.979

Mauricio Parodi: 24.220

Lina Marcela García: 12.285

Mariela Henao Flórez: 11.653

Coalición Ahora Colombia:

Yuri Marcela Eusse: 22.725

Nelson Carmona: 16.674

Camilo Quintero: 10.081

