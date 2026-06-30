Colombia trae de regreso a 92 connacionales y sigue enviando ayuda humanitaria a Venezuela tras terremotos

Varios días después de los terremotos que sacudieron a Venezuela, Colombia continúa las labores de asistencia humanitaria para sus connacionales. En un nuevo vuelo de repatriación, 47 colombianos regresaron al país tras permanecer en las zonas afectadas por los sismos registrados la semana pasada en el vecino país. Con la llegada de este grupo, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ya son 92 los colombianos que han sido repatriados de manera segura desde que comenzaron las jornadas de evacuación. Además, se señaló que el Consulado de Colombia en Caracas continúa acompañando el proceso para los ciudadanos que aún permanecen en territorio venezolano y requieren regresar al país. Esta labor incluye el registro de connacionales, la verificación de su documentación y la expedición de pasaportes de emergencia para quienes los necesiten, con el fin de agilizar los trámites de salida.

¿Qué dicen los colombianos repatriados?

En el video se observa a varios colombianos que regresaron al país tras vivir de cerca los terremotos que sacudieron a Venezuela y que han dejado un saldo preocupante. Hasta el momento, las autoridades reportan más de 1.700 fallecidos y 5.034 heridos, según el más reciente balance entregado por el régimen. Además, se estima que cerca de 50.000 personas permanecen desaparecidas. Uno de los connacionales que lograron volver al país tras este vuelo de repatriados fue Carlos Martínez, quien en el video aseguró que esta oportunidad “realmente fue maravillosa”, y dijo que Colombia es de los pocos países que está haciendo esto. “Realmente estoy inmensamente agradecido por permitirme volver y es maravilloso poder contar con ustedes”, aseguró. Por su parte, Ibeth Pérez relató lo complicado que fue vivir estos dos terremotos. “Fue algo terrible. Ya pensábamos que se nos venía el mundo encima, que se nos fuera a caer todo el edificio encima. Pero gracias a Dios no hubo daños ni materiales donde estábamos nosotros, ni daños humanos”.

Otra de las personas que logró regresar a Colombia fue Aide Pérez, quien relató que el mismo día en que llegó a Venezuela ocurrió el terremoto. “El susto fue tremendo. Pasamos un momento muy difícil”, aseguró. Además, aprovechó para agradecer a la UNGRD por la ayuda. “Queremos darles las gracias por el interés que tuvieron en ayudarnos. Cuando nos enteramos de este servicio acudimos a él y fue excelente. Nos han traído aquí sanos y salvos, y estamos muy agradecidos”, expresó. El vuelo de la UNGRD llegó al país vecino con ayuda humanitaria y arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía, en La Guaira, Venezuela.