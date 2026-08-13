Conexión Summit destinará 20% de su boletería a afectados por el terremoto, ¿cómo dar ayudas en el evento?

La tercera edición de Conexión Summit se realizará entre el 18 y 19 de agosto en Medellín, con la participación de más de 1.000 emprendedores, cerca de 80 presidentes, gerentes generales y líderes C-Level de algunas de las principales empresas del país. El evento anunció que tras la tragedia del fuerte sismo, donará el 20% de los ingresos de entradas a las familias damnificadas.
Así es, la edición de este año se desarrollará pocos días después del terremoto que afectó a varias regiones de Colombia el pasado lunes 10 de agosto, una situación que llevó a los organizadores a incorporar acciones de solidaridad dentro de la agenda del evento.
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El encuentro contará con inversionistas, representantes de la academia y entidades públicas, en una plataforma empresarial que busca facilitar conexiones directas entre emprendedores y grandes organizaciones.