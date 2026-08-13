Conexión Summit destinará 20% de su boletería a afectados por el terremoto, ¿cómo dar ayudas en el evento?

La tercera edición de Conexión Summit se realizará entre el 18 y 19 de agosto en Medellín, con la participación de más de 1.000 emprendedores, cerca de 80 presidentes, gerentes generales y líderes C-Level de algunas de las principales empresas del país. El evento anunció que tras la tragedia del fuerte sismo, donará el 20% de los ingresos de entradas a las familias damnificadas. Así es, la edición de este año se desarrollará pocos días después del terremoto que afectó a varias regiones de Colombia el pasado lunes 10 de agosto, una situación que llevó a los organizadores a incorporar acciones de solidaridad dentro de la agenda del evento. Entérese: La historia de Avista, la fintech que deleitó a Bancolombia y terminó siendo comprada El encuentro contará con inversionistas, representantes de la academia y entidades públicas, en una plataforma empresarial que busca facilitar conexiones directas entre emprendedores y grandes organizaciones.

20% de la boletería será donada

Como parte de esta iniciativa, el 20 % de la boletería de Conexión Summit será destinado directamente a la Corporación Presentes, organización que desarrolla iniciativas de acompañamiento y apoyo a comunidades. La decisión busca que la realización del encuentro empresarial también genere una contribución concreta para las personas y comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia provocada por el terremoto.

Ana Osorio, CEO de Conexión Summit, sostuvo que la iniciativa responde al llamado de solidaridad generado por la situación que atraviesa el país. “Hay momentos en los que el país nos pide estar más cerca. Lo ocurrido el pasado lunes nos recuerda que, antes que empresarios, emprendedores o líderes, somos personas y hacemos parte de una misma sociedad”, dijo Osorio. La ejecutiva agregó que Conexión Summit nació con el propósito de generar conexiones y que, en esta coyuntura, esos vínculos también pueden utilizarse para acompañar y ayudar.

¿Cómo podrán donar los asistentes al evento?

La iniciativa de solidaridad no se limitará al porcentaje de la boletería. Durante los dos días del encuentro, los asistentes tendrán diferentes alternativas para entregar ayudas. En alianza con la Corporación Presentes, Conexión Summit habilitará un stand dentro del evento para que los participantes puedan realizar donaciones de manera presencial. Además, habrá un punto de acopio coordinado con la Alcaldía de Medellín. Allí los asistentes podrán entregar ayudas de acuerdo con las necesidades que sean definidas por las autoridades. Le puede gustar: Conexión Summit 2025: corporativos e inversionistas escucharán a emprendedores en un modelo innovador en Medellín De esta manera, los organizadores buscan que el encuentro empresarial se convierta también en un espacio para canalizar la solidaridad del sector privado y de quienes participen en la jornada.

Conexión Summit reunirá en Medellín a empresarios, emprendedores, inversionistas y líderes de las principales compañías del país. FOTO EL COLOMBIANO

Participarán más de 1.000 emprendedores

Más allá de la iniciativa de apoyo a los afectados por el terremoto, Conexión Summit proyecta una amplia participación empresarial durante su tercera edición. El encuentro contempla la presencia de 120 grandes empresas y cerca de 80 presidentes, gerentes generales y líderes C-Level, además de más de 1.000 emprendedores. La plataforma también espera generar más de 10.000 interacciones, alrededor de 10.000 solicitudes de conexión y al menos 5.000 reuniones de negocios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . El formato se basa en conversaciones uno a uno entre altos directivos de las organizaciones y emprendedores que cuentan con soluciones dirigidas a algunos de los principales desafíos que enfrentan las empresas. La propuesta busca facilitar encuentros directos entre quienes toman decisiones en grandes compañías y emprendedores que ofrecen productos, servicios o soluciones para necesidades empresariales concretas. Consulte: Conexión Summit 2026 confirma la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo en el evento Bloque de preguntas y respuestas: