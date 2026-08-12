Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto

Entre las múltiples urgencias que enfrenta el departamento de Chocó tras el terremoto de magnitud 7.4 de este lunes 10 de agosto, hay una que resume la fragilidad de su sistema de salud: el hospital que concentra la atención de los heridos no tiene una nevera para almacenar sangre.
En el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, no existe actualmente un banco de sangre funcional porque falta el equipo de refrigeración indispensable para conservar las unidades y los hemoderivados. En una emergencia con múltiples pacientes traumatizados, esa carencia significa que la sangre no puede permanecer disponible para una transfusión urgente; debe llegar desde otras ciudades y utilizarse inmediatamente.
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“Sin esta nevera no se puede almacenar sangre para transfusiones urgentes. Desde las grandes ciudades se están recibiendo las unidades de sangre que se requieren y se transfunden de una vez”, uno de los profesionales que ha estado apoyando la atención de la emergencia en Quibdó.
El equipo requerido es una nevera especializada para banco de sangre que permita mantener las unidades bajo las condiciones de temperatura y seguridad exigidas por los protocolos médicos. Sin ella, el hospital pierde una herramienta básica para responder ante cirugías de emergencia, hemorragias severas y complicaciones derivadas de los traumatismos que ha dejado el sismo.
La situación ocurre en el mismo hospital que este martes reportó una sobreocupación del 245.2% en el servicio de urgencias. El agente interventor de la institución, Ovidio Garrido, informó que el centro asistencial atiende 76 pacientes cuando su capacidad es muy inferior y que la Unidad de Cuidados Intensivos ya tiene ocupadas sus nueve camas disponibles.