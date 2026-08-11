Todos a ayudar: Antioquia hará telemaratón este viernes por damnificados del terremoto

La solidaridad de los antioqueños tendrá una jornada especial este viernes 14 de agosto. La Gobernación de Antioquia anunció la realización del telemaratón #ColombiaSeLevanta, una iniciativa que busca recaudar recursos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto.
La campaña, que es organizada desde la Gobernación de Antioquia, la apoyan también el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, la Fábrica de Licores de Antioquia, Proantioquia, lo mismo que los periódicos EL COLOMBIANO y Q’Hubo; RCN Radio y la Alcaldía de Medellín.
La jornada comenzará a las 6:00 de la mañana y tendrá programación especial a través de Teleantioquia, con la participación de artistas e invitados especiales. La iniciativa busca convocar a ciudadanos de Antioquia y de otras regiones del país para que hagan sus aportes y contribuyan a la atención de las comunidades afectadas.