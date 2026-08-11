Todos a ayudar: Antioquia hará telemaratón este viernes por damnificados del terremoto

La solidaridad de los antioqueños tendrá una jornada especial este viernes 14 de agosto. La Gobernación de Antioquia anunció la realización del telemaratón #ColombiaSeLevanta, una iniciativa que busca recaudar recursos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto. La campaña, que es organizada desde la Gobernación de Antioquia, la apoyan también el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia – ICPA, la Fábrica de Licores de Antioquia, Proantioquia, lo mismo que los periódicos EL COLOMBIANO y Q’Hubo; RCN Radio y la Alcaldía de Medellín. La jornada comenzará a las 6:00 de la mañana y tendrá programación especial a través de Teleantioquia, con la participación de artistas e invitados especiales. La iniciativa busca convocar a ciudadanos de Antioquia y de otras regiones del país para que hagan sus aportes y contribuyan a la atención de las comunidades afectadas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Andrés Julián Rendón, después de visitar tres municipios del Suroeste antioqueño que registraron afectaciones por el movimiento telúrico. La campaña contempla apoyo para damnificados de Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, algunos de los departamentos que concentran los mayores daños ocasionados por el terremoto. “En la medida en que esto sea exitoso, una corporación tan sólida como Presentes podrá tener recursos para aliviarle la vida a muchos paisanos que la están pasando mal en otros sitios de Colombia”, afirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Puede leer: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

La Corporación Presentes será una de las entidades encargadas de canalizar las donaciones. Su directora, Ana Cristina Moreno Palacios, invitó a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa y realizar sus aportes económicos durante la jornada. Las donaciones también pueden hacerse a través del portal de la corporación. Entérese: Se salvaron de milagro: muro cayó desde 15 metros sobre dos apartamentos durante el terremoto en Medellín Según cuenta la directora, la campaña ha tenido un promedio de donaciones individuales de $150.000 por persona, pero la plataforma permite donar desde $10.000 pesos. “La solidaridad es contagio, y hoy es Colombia quien nos necesita” concluyó. La telemaratón cuenta con el respaldo de EL COLOMBIANO, además del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), la Fábrica de Licores de Antioquia, Proantioquia, Q’Hubo, RCN Radio y la Alcaldía de Medellín. La apuesta de las entidades es reunir recursos para aliviar las necesidades de las familias que perdieron sus viviendas, resultaron heridas o sufrieron daños en sus comunidades.

Este viernes 14 de agosto será la telemaratón #ColombiaSeLevanta desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. por Teleantioquia. Foto: cortesía.

Afectaciones nacionales y departamentales

Aunque el departamento no estuvo entre las regiones más golpeadas por el terremoto, el balance de las autoridades muestra que el movimiento telúrico también dejó daños en diferentes municipios antioqueños. De acuerdo con el balance entregado por la Gobernación, 90 municipios reportaron algún tipo de afectación. Entre los daños se contabilizaron 1.500 viviendas, 250 instituciones educativas, 50 iglesias y cerca de 20 sedes hospitalarias, además de afectaciones en algunas vías. También se reportó una persona fallecida en Támesis y 12 personas lesionadas. Medellín, por su parte, no presentó afectaciones graves, aunque las autoridades mantienen el monitoreo sobre posibles daños. Antioquia, además, ha dispuesto su capacidad institucional para apoyar la atención de las zonas más afectadas del país. Según la agencia de noticias Reuters, la cifra de víctimas mortales ya asciende a más de 250 en el país. Sin embargo, estas aún son cifras preliminares. Entérese: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

Puntos para donar en Medellín

Además de la telemaratón, en Medellín fueron habilitados puntos de acopio para recibir elementos destinados a las personas damnificadas. Entre los lugares señalados se encuentran la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos de Medellín, ubicada en la carrera 52 #30A-97, en Guayabal, y Fundación Saciar, en la carrera 50 #25-261, en el barrio Belén. Las organizaciones están recibiendo principalmente alimentos no perecederos, como agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjoles, garbanzos, alimentos enlatados, harina, panela, chocolate, frutos secos, avena y leche, entre otros productos. También se necesitan elementos de aseo y atención básica, entre ellos jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, pañales, papel higiénico, toallitas húmedas, colchonetas y mantas. Las organizaciones aclararon que no recibirán medicamentos, ropa ni productos vencidos o perecederos. Quienes prefieran hacer una donación económica pueden sumarse a la campaña #ColombiaSeLevanta, liderada por Presentes y Proantioquia. Para obtener información sobre los aportes está habilitado también el WhatsApp 310 415 7033. Así, mientras continúan las labores de recuperación y evaluación de daños en las regiones más afectadas, Antioquia prepara una jornada para canalizar la solidaridad de sus habitantes y convertirla en ayudas para las familias que enfrentan las consecuencias del terremoto.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas