“La amiga de mi prima era Estefanía Bedoya y a la otra persona la conocieron en el evento era Jessi Escobar (...) (a Bedoya) la ubicamos y nos dijo en un mensaje que mi prima estaba en mal estado y en coma, realmente empezamos a indagar más y no nos decían. Duramos un día buscando el hospital. Ellas fueron las últimas que la vieron viva”, le dijo la familiar de Latorre a La W Radio.

Lograron comunicarse con Estefanía Bedoya, pero no les dijo mucho al respecto. “Cuenta una historia, pero hay muchas cosas que no entendemos. Ella aparece sin un rasguño, diciendo que solo estaba paranoica, pero hay muchas preguntas y cosas que desconocemos (...) existen muchas versiones. No sabemos las causas, no sabemos cómo fue porque en El Cairo no nos dan un reporte claro”, explicó la prima de la víctima.



Después de dos días, la familia recordó cómo llegó la noticia desgarradora: “La encontramos en un hospital público, en coma, con muchas fracturas en su cuerpo. Hay muchas versiones sobre los hechos, está en investigación lo que pasó”, le dijo la familia a El Tiempo.