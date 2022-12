Según relató a Lizmarly a EL COLOMBIANO, este viaje fue planeado desde abril , y para hacerlo realidad, su hermana viajó a encontrarse con ellas desde Australia, después de tres años de no verla.

“Nos dijeron: le vamos a cambiar el tour que teníamos y vamos a hacer otro que va a hacer dentro de Lima , luego viajamos a Cusco porque allá no hay ninguna manifestación, pues no se ha presentado ninguna situación y allá son súper tranquilos. Allá pueden hacer todos sus tours normales”, cuenta Lizmarly, quien además es docente de la Universidad de Envigado.

Con el sonido de los aturdidores y la quema de llantas, y con una situación de seguridad que alteró los nervios de ella y de su madre, decidieron buscar ayuda en la aerolínea Latam para que pudieran adelantar el vuelo a Colombia, pero, relata Lizmarly, la respuesta no fue la que esperaban.

“Nos decían que no hay ninguna novedad, que no se presenta nada y que no se puede cambiar, o que si deseábamos cambiarlo, entonces tiene un costo de 150 dólares por cada una”, dice la docente.

Sin poder regresar a Colombia y con los fondos personales pocos porque tuvieron que cambiarse de hotel, además de tratar de conseguir alimentación que, cuenta Lizmarly, está cara y escasa, acudieron al consulado colombiano buscando una solución, pero tampoco hallaron la respuesta esperada. Según cuenta, la respuesta desde el Gobierno fue que les preguntaron si estaban encerrados por Migración “y yo le dije que no, que estamos encerrados en Cusco y la respuesta fue como bueno, eso no es nuestro nuestro objeto y me cancelaron la comunicación”.