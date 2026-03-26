La deuda de las EPS es tan grande que no se paga ni liquidándolas, así lo advierte informe de Así Vamos en Salud

A ese panorama se suman otros indicadores que refuerzan la gravedad del deterioro. El informe advierte que no se trata solo del patrimonio negativo, sino de un conjunto de señales que muestran un desbalance : el sistema gasta sistemáticamente más de lo que recibe.

El problema financiero es crítico, los números están en rojo. Para el cierre de 2025, las EPS reportaron un patrimonio negativo de $16,86 billones , quedando en una situación de insolvencia estructural. Es decir, ni siquiera liquidando las entidades se lograría conseguir el dinero para pagar las deudas.

Los problemas del sistema de salud están en sus cimientos, no en la superficie: eso dictaminó el último informe de Así Vamos en Salud, organización que se encarga de hacerle seguimiento y acompañamiento al sector salud en Colombia. Para su diagnóstico de 2025, revisaron datos de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad pública encargada de vigilar a pacientes, EPS e IPS.

Hoy, por cada $100 que ingresan a las EPS, se requieren cerca de $109 para cubrir la atención en salud, una brecha que se ha venido ampliando con el tiempo.

Ese desfase se refleja en la siniestralidad —la relación entre costos e ingresos—, que alcanzó el 109 % en 2025. En la práctica, esto implica que la operación es deficitaria por definición. A la par, el endeudamiento ha crecido de forma sostenida desde 2021, mientras las pérdidas operacionales se acumulan, profundizando la fragilidad financiera del sistema.

En ese contexto, también se advierte que las intervenciones estatales no han logrado revertir la situación. A esto se suma una limitación clave en la información disponible: la ausencia de reportes recientes de Nueva EPS desde el primer trimestre de 2024 dificulta tener una fotografía completa del sistema, especialmente si se tiene en cuenta que esta entidad concentra 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22 % del total nacional (corte a febrero de 2026).

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En el régimen contributivo, varias EPS operan con márgenes muy estrechos o directamente en pérdida. Entre las más presionadas están Sanitas, con una siniestralidad del 113 % y cerca de 6 millones de afiliados; Famisanar, también con 113 % y pérdidas cercanas a $684 mil millones; Compensar, con 108,2 % y pérdidas por $452 mil millones; y SOS, con una siniestralidad del 110 %.

El panorama en el régimen subsidiado es igualmente crítico. De las 12 EPS que reportaron información para 2025, solo 2 registraron utilidades, mientras las otras 10 acumularon pérdidas cercanas a $1,3 billones. Las mayores pérdidas se concentran en Savia Salud, Emssanar, Asmet Salud, Dusakawi y Capital Salud.

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