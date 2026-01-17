Nueva EPS: afiliados en el limbo y dos años sin mostrar sus cuentas, ¿hasta cuándo?

La última escena que refleja el momento que vive la Nueva EPS en el país la vio esta semana en Antioquia. En una rueda de prensa, el gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave, rompió en llanto al explicar la situación por la falta de plata para sostener el funcionamiento del centro médico.
“Les soy honesto: para mí fue muy duro este diciembre —perdón— ver que mis funcionarios llegaban llorando, (diciendo) ‘no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar arriendo, no tengo un aguinaldo para mi hijo’ y decirles: ‘No tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos”, aseguró.