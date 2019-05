Con tutela, magistrada recusada Cristina Lombana pide conocer procesos de Uribe

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez, interpuso una acción de tutela contra la decisión que emitió la Sala Especial de Instrucción el pasado 13 mayo, en la que le impedían hacer parte de la investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez.

La magistrada señaló que “sin mediar interés particular en la instrucción de ambos procesos, procedí a instaurar la mencionada acción, al no estar de acuerdo con el contenido de la providencia y al considerar vulnerados mis derechos constitucionales”, dijo Lombana Valásquez.

Añadió que con la determinación de la Sala se veían afectados el derecho a la igualdad, la no discriminación, el buen nombre, la honra, el debido proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Para la magistrada, quien interpuso el recurso ante el Consejo de Estado, “con su decisión la Sala Especial de Instrucción pone en entredicho mi imparcialidad, mi independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética rigurosidad y honestidad. En suma, cuestiona mi credibilidad”.

Lea aquí: Corte apartó a Cristina Lombana de investigaciones contra Uribe

La Sala en mayo pasado dijo que la magistrada quedaba separada para conocer dos procesos que se surten en contra del senador. Uno de los expedientes es el que se adelanta en contra del representante Hernán Prada y el mismo Uribe Vélez, por los cuales fueron llamados a indagatoria en julio pasado. Esta diligencia aún está en firme.

El segundo es por la compulsa de copias que se originó contra el jefe del Centro Democrático, luego de que al también senador Iván Cepeda se le archivara la investigación por falso testimonio.

En ese caso, la Sala encontró fundado uno de los tres argumentos por los cuales fue recusada la magistrada, esto teniendo en cuenta que quien presentó el recurso fue Cepeda, argumentando que Lombana, en su condición de oficial del Ejército, tuvo relación de dependencia y subordinación frente al entonces presidente Álvaro Uribe, comandante en jefe de las Fuerzas Militares.

Le puede interesar: “Mi vínculo laboral con abogado de Uribe fue fugaz”: Lombana

Lombana, además, fue mencionada por el periodista Daniel Coronell en su columna ‘La calladita’, en la que mencionó que la hoy magistrada trabajó en algún momento con el abogado penalista Jaime Granados, quien defiende los intereses de Uribe Vélez.

En su momento, Lombana Velásquez respondió aduciendo que la Corte no conoció de tal relación laboral con Granados, debido a que no tenía la manera para demostrar el vínculo. “En el evento concreto que señala, no incluí tal experiencia, simplemente, porque no podía probarla. Así se lo hice saber, de manera oportuna al periodista Daniel Coronell a quien le precisé, además, que traté de obtener esa certificación para incluirla en los documentos presentados desde mi primera postulación a magistrada de la Corte en el año 2015”, dijo.

La magistrada, hoy apartada de dos de los procesos de Uribe y a quien en septiembre del año pasado sus superiores le impusieron la medalla Fe en la causa, aseguró que desde 1997 no volvió a tener relación personal, ni profesional con el defensor del senador. Tan solo lo volvió a ver en las diligencias que se adelantan en contra del jefe del Centro Democrático.