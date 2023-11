El descontento es tal que un sector de los verdes que cuenta con representación en el Gobierno también quiere votar por irse. Eso sí, sin que ello implique necesariamente dejar sus cargos y privarse de la siempre dulce burocracia. No hay que pasar por alto que hoy la colectividad dirige entidades del calibre del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Icetex, el Sena, la Consejería para las Regiones y varias embajadas.

Por todo esto, se determinó que, para no afectar todavía más la relación con el Gobierno, el voto sobre si permanecer o no en la coalición sea secreto. “Todo mundo está diciendo ‘vámonos’. Hay unos que siguen comiendo del Gobierno y no se quieren ir (...) De dientes para fuera todos dicen estar con Petro, pero dentro todos quieren irse. Esto se desmoronó. Algunos quieren voto secreto para que el Gobierno no nos castigue”, reveló otro de los congresistas.