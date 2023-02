La reunión, que se extendió por cerca de dos horas durante el miércoles, terminó con tres conclusiones principales, entre las que se encuentra la presentación de este proyecto para la consideración del Congreso una vez sea concertado y se obtenga un consenso con todos los actores.

Le puede interesar: Suspenden proyecto de ley que buscaba prohibir las plataformas de transporte.

“Esta es una reunión en la que abrimos las puertas al diálogo, es una primera sesión y mientras acá no tengamos un acuerdo no vamos a radicar ningún proyecto en el Congreso, que les quede la tranquilidad, no hay orden de ninguna clase de prohibir nada”, resaltó el ministro.

Para ello, se propuso realizar varias audiencias públicas en diversas regiones del país para tratar el tema, donde se vinculará a los ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, para discutir la necesaria reglamentación de las plataformas de movilidad, entre las cuales están Uber, Didi, Indriver, entre otras.

Además, el Ministerio de Transporte se comprometió a mantener e impulsar la Mesa Nacional con el gremio de los taxistas, para que en un término de máximo dos meses, se construyan los ajustes a la política pública que fortalezca las condiciones actuales.