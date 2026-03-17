Congreso retoma sesiones este martes en medio de la campaña presidencial y menor actividad legislativa; esta es la agenda

Esta semana, después de más de tres meses de receso, nuevamente el Congreso de la República retomará sus sesiones legislativas, correspondientes al último trimestre de trabajo antes de que –el próximo 20 de julio– asuma el nuevo Parlamento elegido el pasado 8 de marzo.

En el caso del Senado, este martes estaba previsto que la Comisión Primera sesionara para discutir, entre otras, el proyecto que reforma el Icetex, así como el que regula la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, la sesión fue cancelada.

Con todo, se mantiene la sesión plenaria, prevista para las 3:00 de la tarde, mientras que el miércoles sesionarán las comisiones Tercera y Segunda.

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Por su parte, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reunirá a partir de la 1:30 de la tarde, mientras que la Tercera se reunirá desde las 10:00 de la mañana para hacerle un homenaje póstumo al fallecido representante Diógenes Quintero, quien perdió la vida tras un accidente aéreo en Norte de Santander.

Además, la plenaria arrancará sobre las 3:00 de la tarde, mientras que a lo largo del miércoles sesionarán las comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Estas sesiones, que se extenderán ordinariamente hasta el 20 de junio, usualmente son las de menor actividad legislativa. Lo anterior, tras las elecciones parlamentarias y la víspera de los comicios presidenciales, en los que se intensifican las movidas políticas.

No deja de ser llamativo además que este periodo legislativo arranca con dos marcadas ausencias: las sillas vacías de los representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (CITREP), quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario tras resultar salpicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).