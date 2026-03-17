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Congreso retoma sesiones este martes en medio de la campaña presidencial y menor actividad legislativa; esta es la agenda

El arranque está marcado por sillas vacías por el caso UNGRD y el regreso de Alexander López tras fallo de la Corte Constitucional.

  • El Congreso retoma sesiones para su último periodo antes del 20 de julio, en medio de menor actividad legislativa y el ambiente de campaña presidencial. FOTO: COLPRENSA
    El Congreso retoma sesiones para su último periodo antes del 20 de julio, en medio de menor actividad legislativa y el ambiente de campaña presidencial. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 1 hora
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Esta semana, después de más de tres meses de receso, nuevamente el Congreso de la República retomará sus sesiones legislativas, correspondientes al último trimestre de trabajo antes de que –el próximo 20 de julio– asuma el nuevo Parlamento elegido el pasado 8 de marzo.

En el caso del Senado, este martes estaba previsto que la Comisión Primera sesionara para discutir, entre otras, el proyecto que reforma el Icetex, así como el que regula la restricción de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, la sesión fue cancelada.

Con todo, se mantiene la sesión plenaria, prevista para las 3:00 de la tarde, mientras que el miércoles sesionarán las comisiones Tercera y Segunda.

Lea también: Caso fruver: señalan que Racero y miembro de su UTL habrían mentido ante el Consejo de Estado

Por su parte, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se reunirá a partir de la 1:30 de la tarde, mientras que la Tercera se reunirá desde las 10:00 de la mañana para hacerle un homenaje póstumo al fallecido representante Diógenes Quintero, quien perdió la vida tras un accidente aéreo en Norte de Santander.

Además, la plenaria arrancará sobre las 3:00 de la tarde, mientras que a lo largo del miércoles sesionarán las comisiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Estas sesiones, que se extenderán ordinariamente hasta el 20 de junio, usualmente son las de menor actividad legislativa. Lo anterior, tras las elecciones parlamentarias y la víspera de los comicios presidenciales, en los que se intensifican las movidas políticas.

No deja de ser llamativo además que este periodo legislativo arranca con dos marcadas ausencias: las sillas vacías de los representantes Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (CITREP), quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario tras resultar salpicados en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que existen “múltiples pruebas recaudadas” en la investigación que permiten inferir la existencia de una red de “negociación criminal” entre sectores del Ejecutivo y del Legislativo, mediante la cual se habrían intercambiado contratos y recursos públicos por apoyo político a decisiones del Gobierno.

Para la Sala, la libertad de Manzur y Manrique representa un riesgo para la comunidad, ya que la conducta analizada no sería un episodio aislado, sino parte de una práctica institucional consolidada de “mercantilización de la función pública”.

Adicionalmente, retomará su curul el senador Alexander López, a quien el Consejo de Estado tumbó su curul por doble militancia en 2023. Sin embargo, retomará al Congreso después de que la Corte Constitucional concluyera que no incurrió en doble militancia.

Durante estos años, López se había desempeñado como director de Planeación Nacional y como procurador delegado en para la gobernanza territorial en la Procuraduría, pero emprendió una batalla judicial en la que la Corte, en última instancia, le dio la razón.

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