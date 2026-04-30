x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

viernes
2 y 8

jueves

5 y 9 

5 y 9

miercoles

4 y 6

4 y 6 

4 y 6

martes

0 y 3

0 y 3  

0 y 3

domingo

no

no

no

sabado

no

no

no

lunes

1 y 7

1 y 7  

1 y 7

Abogado de “Papá Pitufo” confirmó que sí se reunió con Petro en Bogotá: “Lo anormal es que lo nieguen”

Gonzalo Boye, abogado español, contradijo la versión en la que Petro se ha desmarcado de vínculos con el contrabandista, ¿qué hay detrás?

  • El presidente Gustavo Petro ha negado vínculos personales con “Papá Pitufo”, pese a diferentes pistas de investigaciones periodísticas. Foto: Colprensa.
    El presidente Gustavo Petro ha negado vínculos personales con “Papá Pitufo”, pese a diferentes pistas de investigaciones periodísticas. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
El abogado español Gonzalo Boye, que ha llevado la defensa de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” o “el Zar del contrabando”, confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro en 2024.

En entrevista con Noticias Caracol, Boye dijo: “Me he reunido con el presidente de la República, yo creo que eso es el Gobierno Nacional. Fue el año 24”.

Y agregó: “No tengo por costumbre buscar reuniones con ningún gobierno. A mí se me informó el interés de mantener esa reunión, me trasladé a Colombia, tuvimos la reunión y me regresé a España. Es una cosa que hago habitualmente en mi práctica profesional, para mi no hay nada anormal, lo anormal es que lo nieguen”.

Petro ha negado cualquier tipo de vínculo personal con “Papá Pitufo”, pero sin confirmar ni negar la reunión.

El origen del caso: La captura del “Zar del contrabando”

El 13 de marzo de 2024, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra los cabecillas de una estructura de contrabando liderada, presuntamente, por Marín. El 5 de abril, “Papá Pitufo” fue capturado en España, lo cual fue celebrado públicamente por Petro. No obstante, Petro había negado cualquier tipo de vínculo personal con “Papá Pitufo”, pero sin confirmar ni negar la reunión.

Según Cambio, Gonzalo Boye fue el abogado de confianza de “Papá Pitufo” en España desde el primer momento: habría establecido múltiples contactos con Colombia a través de su amigo Xavier Vendrell, asesor catalán cercano a Petro y a la primera dama Verónica Alcocer.

Los detalles del encuentro en el Hotel Tequendama y las órdenes que habrían salido de allí

El 20 de abril de 2026, la revista Cambio reveló que el encuentro habría ocurrido en el Hotel Tequendama de Bogotá en mayo de 2024. Allí estuvo, como confirmó, Boye, y habría estado Ramón Devesa, un hacker español señalado de presuntamente influir en nombramientos del gobierno Petro.

En esa reunión, Petro habría manifestado su interés en que Marín llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. Al terminar, habría autorizado a uno de sus funcionarios para que viajara a España a verse con Marín con el objetivo de recolectar información.

La orden de formalizar la comisión al exterior habría sido para la hoy embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, quien entonces era la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Semanas después, Devesa habría viajado a España con Isaac de León Beltrán, asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Además, ese medio reveló que, en un correo que funcionarios del Ministerio de Hacienda habrían enviado a otra funcionario de la Presidencia se habría autorizado una comisión a Madrid, España, para Isaac Beltrán del 31 de mayo al 3 de junio.

Los audios de Jorge Lemus y la investigación de la Procuraduría

Cabe recordar que, a principios de este mes, unos audios expusieron nexos y encuentros entre altos funcionarios del Gobierno —incluido Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— y el equipo jurídico de “Papá Pitufo”.

De hecho, por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales”, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lemus.

De acuerdo con el órgano de control, la decisión se tomó en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el exdirector del DNI y el abogado de “Pitufo”.

Cuando se conocieron los audios a principios de este mes, Jorge Lemus dijo a 6 AM W de Caracol Radio que no han encontrado esa misión de trabajo de Isaac Beltrán a España y que Petro no lo autorizó. Dijo, además, que denunció a Beltrán por usurpación de funciones.

En caso de que se compruebe que el viaje existió, Lemus podría haber incurrido en el delito de falsa denuncia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Confirmó Gonzalo Boye su reunión con Gustavo Petro?
Sí. El abogado español aseguró en Noticias Caracol que el encuentro ocurrió en 2024 en Bogotá y que, para su práctica profesional, fue un trámite normal que le fue solicitado.
¿Quién es Xavier Vendrell y qué relación tiene con el caso?
Vendrell es un asesor catalán cercano al presidente Petro y a la primera dama. Según investigaciones periodísticas, habría sido el puente entre el abogado Boye y el Gobierno colombiano.
¿Cuál fue el objetivo de los contactos con el abogado de “Papá Pitufo”?
El presidente Petro ha sostenido que todo contacto de inteligencia se realizó bajo una estrategia de Estado para facilitar la llegada de Diego Marín a Colombia y obtener información sobre corrupción.
