Abogado de “Papá Pitufo” confirmó que sí se reunió con Petro en Bogotá: “Lo anormal es que lo nieguen”

El abogado español Gonzalo Boye, que ha llevado la defensa de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo” o “el Zar del contrabando”, confirmó una reunión con el presidente Gustavo Petro en 2024.
En entrevista con Noticias Caracol, Boye dijo: “Me he reunido con el presidente de la República, yo creo que eso es el Gobierno Nacional. Fue el año 24”.
Y agregó: “No tengo por costumbre buscar reuniones con ningún gobierno. A mí se me informó el interés de mantener esa reunión, me trasladé a Colombia, tuvimos la reunión y me regresé a España. Es una cosa que hago habitualmente en mi práctica profesional, para mi no hay nada anormal, lo anormal es que lo nieguen”.
Petro ha negado cualquier tipo de vínculo personal con “Papá Pitufo”, pero sin confirmar ni negar la reunión.