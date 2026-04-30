Renault-Sofasa frenó la exportación de casi 4 mil carros a Ecuador por la guerra arancelaria con Colombia

Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, presentó el plan más ambicioso de la compañía desde su fundación en 1969. La hoja de ruta, denominada Future Ready y con horizonte a 2030, busca convertir la planta de Envigado en un hub exportador para América Latina, acelerar la adopción de vehículos electrificados en Colombia y reducir a la mitad los tiempos de desarrollo de nuevos modelos.
La compañía también reveló que el primer trimestre de 2026 fue el mejor desde 2012, con un crecimiento de 43% en las ventas del mercado colombiano frente al mismo periodo del año anterior. A la par, la planta de Envigado ya destina el 60% de su producción a exportaciones.
La planta cuenta con una capacidad instalada de 77.000 vehículos al año. En 2025 produjo 36.000 y, de mantenerse el ritmo actual, en 2026 cerraría entre 43.000 y 44.000 unidades. Esa diferencia entre capacidad y producción es, según Vélez, la principal oportunidad de crecimiento. La estrategia para cerrarla es la exportación.
En el caso de México, para 2026, ese mercado ya solicitó más de 21.000 unidades de ese mismo modelo. El caso venezolano promete alzas, en 2025 se enviaron 622 unidades, ya hay acuerdos para aumentar los envíos. “Estamos totalmente listos para exportar masivamente a Venezuela”, señaló Vélez. El siguiente frente es Brasil, el mayor mercado de la región, donde la apuesta de Renault es ingresar con producción colombiana, pero depende de un instrumento aún en negociación, el Acuerdo Complementario 72 (AC-72).
A partir de este panorama, EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, sobre la apertura de mercados de la compañía y lo que viene para el sector automotor.