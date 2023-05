Agudizó fricción con la justicia

Fue tal el nivel de la polémica que desató el trino del Presidente, que detrás del posteo se publicó una dura respuesta de parte del Consejo de Estado. El alto tribunal en pleno se pronunció para aclarar que sus decisiones tienen como objetivo que se acate la Constitución y la ley, y no tienen detrás motivación política alguna.

“Ajeno a controversias políticas e ideológicas, el actuar de este tribunal se basa en la defensa de la juridicidad y en principios como el de la colaboración armónica entre las ramas del poder público. (...) El Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos y a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”, expuso el tribunal en un comunicado.

Lo particular del caso es que hace tan solo 20 días el Mandatario tuvo un almuerzo privado con los presidentes de las altas cortes, en el que estuvo el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Jaime Enrique Rodríguez, y les reiteró que en lo que resta de su mandato sería respetuoso con la independencia de poderes, tal y como lo ordena la ley.

Ese almuerzo tuvo lugar tras el polémico episodio que Petro protagonizó al decir que era el superior de Barbosa por lo que –según él– podía darle órdenes, afirmación que desvirtuó la Corte Suprema.

El Fiscal General no dejó pasar por alto esta nueva fricción y tildó al Mandatario de irresponsable, según él, por desconocer la independencia de poderes. “(Petro) es un tipo que no ha asumido el rol de presidente con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas”, dijo Barbosa en Blu Radio.