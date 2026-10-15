Consejo de Estado ratificó destitución e inhabilidad por 10 años a excomandante de Policía por la fuga de alias Pablito

El Consejo de Estado confirmó este jueves 15 de octubre la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad por diez años contra el entonces comandante del Departamento de Policía de Arauca, Luis Alberto Ortiz Quintero, por omitir las medidas de seguridad que se le habían solicitado para evitar la fuga de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN, en octubre de 2009. Le puede interesar: Otro golpe a Los Pachenca: desmantelan red que obligaba a indígenas Wayúu a traficar drogas; así operaban La Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones del oficial, quien buscaba anular las decisiones disciplinarias que lo sancionaron por su actuación frente a la fuga, confirmadas en fallo de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, jefe del ELN. FOTO: Captura de video del Ejército Nacional

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2009, cuando alias Pablito permanecía en un establecimiento carcelario de Arauca para asistir a diligencias judiciales. El director encargado del penal había solicitado por escrito el apoyo de la Policía para los traslados y la seguridad externa durante los días de permanencia del detenido. Aunque el riesgo de fuga era conocido, pese a ello, el día de los hechos no había presencia policial en el perímetro de la cárcel. Durante la operación adelantada por integrantes del ELN murió un funcionario del Inpec.

De acuerdo con el Consejo de Estado, las pruebas permitieron establecer que Ortiz Quintero conoció la solicitud de apoyo y tenía la responsabilidad de coordinar el servicio con el personal bajo su mando, pero no adoptó ni verificó las medidas necesarias para garantizar la seguridad requerida. En su demanda, Ortiz Quintero alegó, entre otros argumentos, que la custodia de alias Pablito correspondía al Inpec, que hubo irregularidades en el trámite disciplinario y que la decisión de segunda instancia se había proferido por fuera del término legal.

También le puede interesar: Colombia tiene déficit de profesionales de la salud: hay 20 menos de los recomendados por OMS; así buscan solucionarlo Bloque de preguntas y respuestas