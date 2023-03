Conservadores, liberales y La U publican la contrarreforma a la salud; se oponen a la estatización

En otro de los puntos, ratifican que no están “de acuerdo con la estatización y burocratización del sistema de salud”.

Aunque no hacen referencia directa a que se acaben o no las EPS, ratifican que el modelo de salud debe ser “de aseguramiento social, universal y mixto con agentes públicos, privados, mixtos y con un régimen único de salud para todos los colombianos, preservando el principio de solidaridad” .

Además, estos servicios serían ejecutados mediante “Entidades Gestoras de Salud y Vida”, las que “gestionarán de manera integral los riesgos en salud y administrarán riesgos financieros de manera compartida con el estado”, y a las que podrán acceder todos los colombianos bajo la libre elección. En ellas no se admitirán “la integración vertical y eliminaremos la posición dominante” y desde las que promoverán “la conformación de redes integrales e integradas de servicios de salud resolutivas en coordinación entre direcciones territoriales de salud”.

El personal de salud también fue mencionado entre las promesas, en donde aseguran que “lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud” y “promoveremos la formación de más especialistas en salud y con una mejor distribución mediante incentivos que permitan garantizar su permanencia en zonas con población apartadas y de difícil acceso”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el exgerente de Savia Salud Luis Gonzalo Morales, reaccionó a las propuestas de estas tres colectividades y aseguró que es “un tratado de retórica con muy pocas cosas que no se hayan dicho o propuesto antes”.

Para Morales, no es adecuado prohibir la integración vertical de un asegurador prestador, y, en cambio, deberían “hacer obligatorio que las EPS creen infraestructura donde hoy no existe”. Tampoco considera sea una buena idea crear un tarifario único en un país con una enorme diversidad, que además es un mecanismo que termina beneficiando a los prestadores y no a los usuarios como debería ser.