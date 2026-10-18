Contraloría advierte posible pérdida de $2.130 millones en pago por aviones Gripen, ¿cuál es la razón?

La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo de una posible afectación al patrimonio del Estado por $2.130 millones en un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa sueca Saab, fabricante de los aviones de combate Gripen.

La alerta se relaciona con la tasa de cambio utilizada para convertir euros a pesos colombianos, que habría superado en casi $600 la cotización oficial del Banco de la República para la fecha de la transacción.

De acuerdo con una respuesta de la Contraloría a un derecho de petición presentado por Caracol Radio, el pago se realizó el 20 de enero de 2026 mediante la orden de pago presupuestal No. 7787826. Para convertir el monto de la operación, el Ministerio de Defensa habría aplicado una tasa de $4.936,96 por euro, mientras que la cotización oficial para ese día era de $4.339,41.

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La diferencia entre ambas tasas fue de $597,55 por euro, cerca de 13,8% por encima del valor oficial. Según el reporte conocido por Caracol Radio, esa variación habría dado lugar a un pago en exceso de $2.130 millones en la adquisición de las aeronaves.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, advirtió el organismo de control, según la respuesta divulgada por ese medio.

La Contraloría también señaló que de esta situación podrían derivarse daños patrimoniales. Sin embargo, la advertencia no equivale a una sanción ni constituye, por sí sola, una declaración definitiva de responsabilidad fiscal. El señalamiento plantea un riesgo que debe ser revisado para establecer si hubo una afectación efectiva de los recursos públicos y qué medidas correspondería adoptar.

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