Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Contraloría advierte posible pérdida de $2.130 millones en pago por aviones Gripen, ¿cuál es la razón?

El Ministerio de Defensa habría utilizado una tasa de $4.936,96 por euro en un pago a Saab realizado el 20 de enero de 2026, frente a los $4.339,41 de la cotización oficial para ese día.

  • Los aviones Gripen hacen parte de un contrato con la empresa sueca Saab para la adquisición de 17 aeronaves destinadas a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. FOTO: COLPRENSA
    Los aviones Gripen hacen parte de un contrato con la empresa sueca Saab para la adquisición de 17 aeronaves destinadas a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Contraloría General de la República advirtió sobre el riesgo de una posible afectación al patrimonio del Estado por $2.130 millones en un pago realizado por el Ministerio de Defensa a la empresa sueca Saab, fabricante de los aviones de combate Gripen.

La alerta se relaciona con la tasa de cambio utilizada para convertir euros a pesos colombianos, que habría superado en casi $600 la cotización oficial del Banco de la República para la fecha de la transacción.

De acuerdo con una respuesta de la Contraloría a un derecho de petición presentado por Caracol Radio, el pago se realizó el 20 de enero de 2026 mediante la orden de pago presupuestal No. 7787826. Para convertir el monto de la operación, el Ministerio de Defensa habría aplicado una tasa de $4.936,96 por euro, mientras que la cotización oficial para ese día era de $4.339,41.

Le puede interesar: Contrato de los Gripen sigue en el aire: Gobierno revisa compra para reemplazar los Kfir

La diferencia entre ambas tasas fue de $597,55 por euro, cerca de 13,8% por encima del valor oficial. Según el reporte conocido por Caracol Radio, esa variación habría dado lugar a un pago en exceso de $2.130 millones en la adquisición de las aeronaves.

“Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, advirtió el organismo de control, según la respuesta divulgada por ese medio.

La Contraloría también señaló que de esta situación podrían derivarse daños patrimoniales. Sin embargo, la advertencia no equivale a una sanción ni constituye, por sí sola, una declaración definitiva de responsabilidad fiscal. El señalamiento plantea un riesgo que debe ser revisado para establecer si hubo una afectación efectiva de los recursos públicos y qué medidas correspondería adoptar.

Lea más: Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen

¿Cuándo se hizo el pago y cuándo llegó la advertencia?

La operación cuestionada se efectuó durante el gobierno de Gustavo Petro, el 20 de enero de 2026. La advertencia de la Contraloría, en cambio, fue emitida el 28 de agosto, durante la administración de Abelardo De La Espriella, según la información publicada por Caracol Radio.

La diferencia de fechas es relevante para establecer la secuencia de los hechos, aunque por sí sola no determina quién sería responsable de una eventual irregularidad. Para llegar a una conclusión se requiere conocer las condiciones contractuales y financieras aplicables al pago, así como la justificación de la tasa utilizada.

Conozca también: Colombia firmó acuerdo de adquisición de aviones Gripen para la Fuerza Aérea: la flota costará $16,5 billones

La alerta se conoce en medio del debate sobre la adquisición de los Gripen y el seguimiento a los recursos comprometidos en el contrato con Saab. En enero, la Contraloría había informado que revisó la contratación de las aeronaves y que realizaría seguimiento a su ejecución durante el primer semestre de 2026.

El contrato contempla la compra de 17 aviones, además de entrenamiento, soporte logístico y armamento, por un valor de 3.135 millones de euros, con vigencias futuras aprobadas por un techo presupuestal de $16,5 billones, según Caracol Radio.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Contraloría alertó sobre el pago por los aviones Gripen?
Porque advirtió sobre el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República.
¿Cuánto dinero estaría en riesgo?
Según la información divulgada, el posible pago en exceso sería de $2.130 millones.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form