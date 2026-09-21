Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen

La compra de los 17 aviones de combate Gripen para reemplazar la flota de Kfir enfrenta un desafío judicial. Una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca busca suspender la ejecución del contrato firmado con la empresa sueca Saab hasta que el Gobierno haga pública la información relacionada con la financiación de la operación, los costos financieros y los soportes presupuestales que respaldan el negocio.
La demanda fue radicada por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
Justamente, el recurso judicial argumenta una posible afectación a los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la protección del patrimonio público.
Además, solicita medidas cautelares para detener de manera provisional los desembolsos y demás actuaciones financieras asociadas al contrato mientras se resuelve el caso, según el documento conocido por El Tiempo.
De acuerdo con la acción popular, la compra de los aviones asciende a 3.135,5 millones de euros y el contrato ya habría sido suscrito y estaría en fase de ejecución.