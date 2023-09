El ventilador que prendió el exviceministro y general en retiro Ricardo Díaz alrededor de presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Defensa ya comienza a surtir sus primeros efectos. Este lunes, la Fiscalía General anunció que abrió una noticia criminal para investigar “si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes”.

Justo sobre los Benedetti la Fiscalía pondría la lupa en sus primeras indagaciones. De acuerdo con el exviceministro, “un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército” le ofreció $700 millones a cambio de favorecer la adquisición de 3 helicópteros. El oficial, dijo Díaz, era el coronel Eduardo Mejía. “Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador”.

En ese testimonio el exfuncionario también vinculó a Camilo Torres Méndez, a quien identificó como directivo de la empresa Force, “que ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las Fuerzas Militares desde 2020”. En efecto, al revisar la documentación alrededor de esa compañía se evidencia que Camilo Benedetti aparece como socio de Force Improvemen LLC, de origen extranjero –fue creada en 2016 en Florida, Estados Unidos– y con sucursal en Bogotá.

Al ponerle lupa a esa compañía en el sistema de contratación estatal –Secop– este diario encontró al menos 3 contratos con diferentes entidades, entre ellas, el propio Ministerio de Defensa, por valor de más de $10.200 millones firmados entre 2020 y 2021. No deja de ser inusual que la razón social de Force le permitía contratar para suministrar granadas, simuladores de tiro y hasta termómetros.

“Puede decirse que es anormal que una empresa tenga un objeto social tan amplio, lo que no significa que esto sea ilegal. En este caso, se observa que hay una sucursal que está operando negocios en Colombia de una empresa constituida en Estados Unidos. En todo caso, eso no significa que esa sucursal no tenga que estar subordinada a las decisiones de la sociedad constituida en Florida”, explicó a EL COLOMBIANO el abogado Santiago Murillo Gómez, especialista en derecho comercial y societario, e integrante de la firma Estrategia Legal CDS.