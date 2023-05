Presentan referendo para prohibir las corridas de toros y actos de crueldad con animales

La senadora sostiene que “el Congreso no ha cumplido. Unos pocos congresistas pretenden cerrar la discusión bajándole un centímetro a las banderillas o cambiando el material de las espuelas letales que les ponen a los gallos, lo que no es más que una burla a un asunto con profundas implicaciones éticas. No podemos permitir que los animales sigan sufriendo por un puñado de legisladores entregados al lobby taurino y gallero o arrodillados a presiones electoreras”.

Según la funcionaria, este referendo sería el primero de carácter derogatorio que se haría en Colombia y para que termine siendo realidad necesita conseguir 3.900.224 firmas que equivalen al 10% del padrón electoral.

La iniciativa del referendo animalista deja ver que los congresistas están apelando a la carta de los referendos ante la poca acogida de sus propuestas legislativas en un Congreso que tiene su agenda saturada por las reformas del Gobierno. En el calendario también está un referendo provida que están moviendo los conservadores que se oponen al aborto.