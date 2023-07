Demandas contra la reforma tributaria de Petro serán revisadas por la Corte muy pronto

La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para escuchar los distintos argumentos expuestos en las demandas que se presentaron contra la Ley 2277 de 2022, es decir, la reforma tributaria.

Esta diligencia se llevará a cabo en dos jornadas: el 21 de julio y 4 de agosto de 2023, y será transmitida por las redes sociales y la página web de la Corte, y participarán el Gobierno Nacional, el sector extractivo (minería) y expertos independientes.

Entre otras cosas, la norma demandada prevé que la contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 (la explotación de un recurso natural no renovable) y 361 (ingresos corrientes del Sistema General de Regalías) de la Constitución Política no será deducible de la base gravable del impuesto sobre la renta, ni podrá tratarse como costo ni gasto de la empresa explotadora de recursos naturales no renovables.