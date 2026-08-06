Corte Constitucional ordenó medidas al transporte público para evitar discriminación a personas con sobrepeso

Una acción de tutela de una mujer de 42 años con diagnóstico de obesidad y artrosis que no pudo montarse a un bus desencadenó un fallo de la Corte Constitucional que busca eliminar la discriminación de estas personas para el uso del transporte público.

La accionante, a quien el alto tribunal nombró en el fallo como Rocío, aclarando que por derecho a la intimidad se reservaba su verdadera identidad, manifestó en su tutela su inconformidad contra el diseño de los buses urbanos de Armenia, Quindío, los cuales tienen un torniquete registrador en la puerta delantera (con un espacio de paso de aproximadamente 90 centímetros), el cual se convierte en una barrera física insuperable por la que no puede pasar.

Ante esa imposibilidad, Rocío solicitó reiteradamente a los conductores que le permitieran ingresar por la puerta trasera del bus, pero ellos se negaron sistemáticamente a brindarle esta alternativa. Ese escenario la llevó a alegar la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, la salud, la movilidad y la vida digna, pues depende del transporte público para realizar sus actividades cotidianas y asistir a citas médicas.

La queja fue presentada el 2 de julio de 2025 y, tras un año sin resolver, llegó a la Corte Constitucional, que este jueves, 6 de agosto, falló a favor de la accionante, hallando que obligar a una persona a pasar por un torniquete con las métricas actuales como único punto ordinario de acceso no es una medida necesaria ni proporcional.

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El tribunal concluyó que, si bien la instalación de estos busca un fin legítimo (recaudo y control), termina sacrificando por completo la universalidad del servicio para las personas con corporalidades diversas. Además, no existe ninguna ley que obligue a instalar torniquetes.

Para la Corte, las empresas operadoras incurrieron en discriminación por omisión al negarse a realizar ajustes razonables como permitir el acceso por la puerta trasera y aclaró que bajo ninguna circunstancia se puede supeditar la realización de dichos ajustes a la presentación de una historia clínica o diagnóstico médico, ya que esto patologiza la diversidad corporal, violando la intimidad y reforzando los prejuicios sociales.