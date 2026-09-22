Tubería que dejó sin agua a 13.000 familias de Medellín ya fue reparada: ¿cuándo volverá el agua en esas zonas?

“La tubería ya fue reparada”. Así anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la finalización de las obras del mantenimiento del tubo madre que se dañó en la tarde de este lunes y que dejó a 13.000 familias del oriente de la ciudad sin servicio de agua. Se espera que en las próximas horas se empiece con el restablecimiento del servicio.
“En pocos minutos comenzaremos a restablecer el servicio de acueducto que surte parte de Campo Valdés, Berlín y Villa Hermosa. Gracias a todo el equipo de EPM por su trabajo y compromiso”, señaló el mandatario sobre esta situación.