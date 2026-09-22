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Tubería que dejó sin agua a 13.000 familias de Medellín ya fue reparada: ¿cuándo volverá el agua en esas zonas?

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la finalización de las obras en el tubo madre que se dañó este lunes. La emergencia ocurrió en uno de los barrios afectados por el plan de suspensiones.

  • Los trabajadores de EPM realizaron las labores de mantenimiento de esta tubería desde la noche del pasado lunes. Por este daño, las comunidades afectadas no tuvieron una suspensión programada. FOTO: CORTESÍA EPM
    Los trabajadores de EPM realizaron las labores de mantenimiento de esta tubería desde la noche del pasado lunes. Por este daño, las comunidades afectadas no tuvieron una suspensión programada. FOTO: CORTESÍA EPM
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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“La tubería ya fue reparada”. Así anunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la finalización de las obras del mantenimiento del tubo madre que se dañó en la tarde de este lunes y que dejó a 13.000 familias del oriente de la ciudad sin servicio de agua. Se espera que en las próximas horas se empiece con el restablecimiento del servicio.

“En pocos minutos comenzaremos a restablecer el servicio de acueducto que surte parte de Campo Valdés, Berlín y Villa Hermosa. Gracias a todo el equipo de EPM por su trabajo y compromiso”, señaló el mandatario sobre esta situación.

Esta situación afectó a estos barrios de las comunas 3 (Manrique) y 8 (Villa Hermosa), en sectores que están dentro del grupo 1 de suspensiones de agua, previstas para este martes 22, jueves 24 y sábado 26 de septiembre, de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana.

Desde EPM informaron que “debido al impacto en la prestación del servicio que se dio por este daño, este martes 22 de septiembre no tendrán la interrupción prevista, con el fin de evitar más horas sin el suministro”. Sin embargo, hicieron la claridad que las demás zonas incluidas dentro de este grupo sí tendrán los cortes previstos.

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Para poder hacer la reparación de esta tubería, de 600 milímetros de diámetro, funcionarios de EPM y empresas contratistas tuvieron que hacer una profunda excavación, de más de 3 metros de profundidad, para poder efectuar los trabajos de manera segura, los cuales demoraron más de 24 horas.

Se espera que de acá al próximo miércoles se haga la reparación de la vía, afectada por este daño. Tras finalizar el arreglo de la tubería, comenzará con el llenado de este hueco y la posterior pavimentación de la superficie por parte de esta empresa.

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Antes de que el mandatario anunciara el final de los trabajos, la empresa de servicios públicos dijo: “Se realizó una primera soldadura y el equipo continúa este procedimiento en varios puntos de la estructura hasta completar el denominado cinturón de cierre, necesario para asegurar completamente la conducción antes de iniciar las maniobras de estabilización del sistema”.

Durante este tiempo, a las comunidades afectadas se les hizo acompañamiento con carrotanques, los cuales se distribuyeron en tres rutas y pasaban con determinada frecuencia por los sectores donde eran requeridos.

En cuanto a este daño y a los reclamos que se hicieron a través de redes sociales, por la crisis registrada por el fenómeno de El Niño, EPM destacó que estas situaciones se salen del control, ante la cantidad de redes primaras de acueducto.

“Esos daños son impredecibles, gerente, para que la gente también entienda que a veces empiezan a culpar a EPM. Es muy importante, tenemos más de 4500 kilómetros de tuberías de conducción primaria. Este tipo de daños, que no son frecuentes, no son todos los días, pero sí es normal tener en una infraestructura tan compleja, con tanta longitud, tenerlos”, destacó Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM.

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